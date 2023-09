Le Cerami est de retour après trois annulations

”L’équipe du Samyn et du Samyn des Dames a repris cette année l’organisation du Cerami, commente Philippe Liénard, le président de la course d’ouverture de la saison, en Wallonie. Comme il s’agit d’une première, nous avons misé sur la prudence, en optant pour une course de catégorie 2, pour voir où on va. On veut d’abord avoir une assise financière et dans le calendrier avant d’envisager de remonter en catégorie 1. Mais le nom du Cerami reste, nous avons reçu de nombreuses demandes.”

En plus de ce nouveau statut et du nouveau comité d’organisation pour cette épreuve, il y a aussi une nouvelle date, en automne (elle avait lieu avant au printemps ou en été, avant le Tour de Wallonie). Mais il y a également un nouveau parcours. “C’était compliqué au niveau de la sécurité de passer par l’ancien tracé ou par la Tienne du Dragon, la côte du circuit local, ajoute-t-il. Nous avons dessiné un nouveau parcours, avec un départ de Mons, une partie en ligne qui passera notamment par Havré et Le Roeulx, avec un circuit local final à Frameries.”

Bonne renaissance au Cerami, cette course organisée en l’honneur de l’ancien champion des années cinquante et soixante, lauréat notamment de Paris-Roubaix ou de la Flèche Wallonne. Cette épreuve a vu, lors de ses dernières éditions, des stars comme Wout van Aert, Alessandro Petacchi ou Philippe Gilbert s’y imposer, mais aussi d’autres Wallons, comme Gaëtan Bille ou Jonas Van Genechten. Bryan Coquard est le dernier vainqueur, lors de l’édition 2019.