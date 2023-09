Une arrivée pour De Lie sur le Circuit Franco-belge: "Il ne nous surprend plus vraiment"

Comme tête d’affiche de ce début de semaine wallonne, il n’y a plus, on le sait, le champion du monde Mathieu van der Poel. Mais le plateau sera bien relevé. Avec notamment Arnaud De Lie. Le Taureau de Lescheret va participer à toutes ces courses wallonnes (sauf le Cerami). Avec son énorme motivation habituelle. Dès ce jeudi, sur une épreuve dominée l’an passé, dans la fournaise de l’été, par Alexander Kristoff, et qui n’a jamais été remportée par un Belge depuis sa transformation de course par étapes en épreuve d’un jour. Entretien avec Nikolas Maes, son directeur sportif chez Lotto-Dstny.

Nikolas, que pensez-vous du nouveau parcours de ce Franco-Belge, avec cette arrivée au Mont de l’Enclus ? Avec sa puissance impressionnante, dimanche, dans le Vamberg, pour l’arrivée de l’Euro, Arnaud De Lie sera sur son terrain sur une telle arrivée…

”Oui, c’est vrai. Arnaud sera un de nos précieux atouts. Surtout avec cette arrivée. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer ce nouveau parcours. Je me suis souvent entraîné par là quand j’étais encore coureur et je peux vous dire que ce n’est pas facile. Avec les cinq tours du circuit local, qui comprend ce Mont de l'Enclus, mais aussi le Col du Horlitin et la Côte du Trieu. Sans oublier dans la première partie le Mont-Saint-Aubert. Tout dépendra de la difficulté de la course, du rythme imprimé par les coureurs. C’est toujours un peu plus l’inconnue quand il y a un nouveau tracé sur une course, le peloton n’y a pas ses repères habituels. Mais nous avons une équipe solide pour tous les cas de figure, avec un Victor Campenaerts en grande forme, un Maxim Van Gils qui est encore bien dans le coup, il l’a montré sur le récent Tour du Luxembourg, mais aussi Florian Vermeersch, par exemple. Et bien évidemment avec Arnaud.”

guillement "Arnaud ne nous surprend plus : avec lui, on sait que tout est possible"

Il est encore plus impressionnant depuis son retour après sa chute aux Quatre Jours de Dunkerque, avec sa victoire à Quebec, son numéro à l’Euro. Il vous a surpris ?

”Il est effectivement à un très bon niveau. Il n’a rien perdu. Nous avons été patients et prudents au niveau de sa revalidation. Il a pris le temps et est revenu en grande force. Il ne nous surprend plus vraiment : on sait qu’avec lui, tout est possible. Il donne parfois l’impression d’être à la limite, mais, le tour après, il apparaît plus fort… Il était vraiment costaud dimanche, à Drenthe. S’il avait joué sa carte, il aurait pu être champion d’Europe ou terminer deuxième. Mais je comprends parfaitement son altruisme. Dans une équipe nationale, il y a une hiérarchie. Il a aussi du respect pour un champion de la trempe de Wout van Aert.”

On a l’impression que son geste collectif l’a rendu encore plus populaire.

”Peut-être. Mais il est déjà très apprécié avant cet Euro. Je ne fais pas de séparation entre la Wallonie et la Flandre. Arnaud est belge, c’est une personnalité très attachante, aimable, qui plaît au public des deux côtés de la frontière linguistique. Il est transparent, sincère. Avec une mentalité de champion. Et une énorme envie. Il veut toujours rouler. On s’est posé la question de savoir si sa fin de saison n’est pas trop chargée avec le Franco-Belge, la Lotto Famenne Ardenne Classic, chez lui, Binche-Chimay-Binche, Paris-Bourges, Paris-Tours et le Tour de Guangxi, en Chine. Mais il est en grande forme. Et surtout très motivé…”

Les derniers vainqueurs du Circuit Franco-Belge

- En tant que course d’un jour

2022 : Alexander Kristoff (Nor). 2021 : Fabio Jacobsen (P-B). 2020 : annulé pour cause de coronavirus. 2019 : Piet Allegaert. 2018 : Mads Pedersen (Dan). 2017 : Daniel McLay (G-B). 2016 : Dylan Groenewegen (P-B).

- en tant que course par par étapes

2015 : Alexis Gougeard (Fra). 2014 : Arnaud Démare (Fra). 2013 : Jens Debusschere. 2012 : Jurgen Roelandts. 2011 : Robbie McEwen (Aus). 2010 : Adam Blythe (G-B). 2009 : Tyler Farrar (USA). 2008 : Juan Antonio Flecha (Esp). 2007 : Gert Steegmans. 2006 : Kevin Van Impe. 2005 : Marco Zanotti (Ita). 2004 : Jimmy Casper (Fra). 2003 : Gerben Lowik. 2002 : Robbie McEwen (Aus). 2001 : Chris Peers…

L’horaire

Départ à Tournai à 13 h 00 pour 190,5 km (dénivelé de 2 282 mètres) comprenant deux montées de la Croix Jubaru (Mont-Saint-Aubert), six du Col du Horlitin et autant de la Côte du Trieu sur le circuit local et sept du Mont de l’Enclus, où sera jugée l’arrivée, vers 17h18.