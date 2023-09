Le géant américain du commerce en ligne Amazon, basé à Seattle, fait son entrée dans l’équipe cycliste en tant que nouveau sponsor. Chris Woerts, spécialiste néerlandais du marketing, l’a confirmé lors de l’émission télévisée néeerlandaise ‘Vandaag Inside’. Toujours selon les sources de WielerFlits , Amazon ne deviendra pourtant pas l’un des sponsors principaux de l’équipe, comme l’indique Woerts, mais interviendra en tant que co-sponsor de l’équipe.

À lire aussi

Amazon travaille déjà en étroite collaboration avec Jumbo-Visma depuis 2022. L’année dernière, elle a produit la série télévisée “All-in team Jumbo-Visma” mettant en mumière les coulisses de l’équipe cycliste néerlandaise pour son service de streaming Prime d’Amazon. Une série qui aura une suite cette année et qui, avec les dernières victoires de Primoz Roglic, Jonas Vingegaard et Sepp Kuss respectivement au Giro, au Tour de France et à la Vuelta , sera spécialement attendue.

Est-ce la fin de la grande opération de fusion entre l’équipe néerlandaise et la formation belge? Seul l’avenir nous le dira...