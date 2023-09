Anderlecht s’apprête à affronter un ancien joueur du Bayern : “Guardiola m’a donné des consignes mais je n’ai pas compris grand-chose”

Milos qui ? Le médian serbe, né à Munich il y a 27 ans, n’est pas le nom le plus ronflant de l’histoire bavaroise. Mais combien de joueurs en Pro League peuvent dire qu’ils ont joué en Bundesliga avec le maillot du Bayern ? Pantovic, lui, peut l’affirmer. “Même si ce n’était que trois petites minutes dans les arrêts de jeu”, sourit-il après s’être installé pour l’interview dans les loges du Kehrweg.

Racontez-nous ce moment où Pep Guardiola vous lance au jeu sur la pelouse du Werder Brême en octobre 2015.

“Il y avait beaucoup de blessés à l’époque et Guardiola avait fait appel à quelques jeunes. Il m’avait récompensé en me faisant monter au jeu. Il m’avait glissé quelques consignes mais je n’avais pas compris grand-chose, sous le coup de l’émotion (rires). J’ai quand même touché deux fois le ballon. Avec Xabi Alonso à côté de moi au milieu, je n’avais pas trop de soucis à me faire. ”

Milos Pantovic en discussion avec Pep Guardiola avant de monter en jeu en 2015 au Bayern. ©DR

Grâce à ces trois minutes de jeu, vous êtes officiellement champion d’Allemagne 2015-2016.

“Oui, j’ai la médaille chez moi. Je suis évidemment conscient que mon impact sur le titre a été plus que minime (rires). Mais on ne me retira jamais ça. J’avais 19 ans, c’était un moment fabuleux. ”

Dans le vestiaire d’Eupen, on vous pose des questions sur vos années au Bayern ?

“Oui et j’y réponds avec plaisir. C’est normal, j’ai croisé plein de grands noms du football mondial et ça attise la curiosité. ”

guillement "Guardiola insiste beaucoup sur les gestes qui te font gagner une demi-seconde dans le jeu."

Sur quel grand nom recevez-vous le plus de questions ?

“Pep Guardiola, clairement. ”

Que pouvez-vous nous raconter sur lui ?

“Il insiste beaucoup sur les détails. Donner le ballon sur le bon pied de l’équipier, tourner de la bonne façon quand tu reçois la balle pour partir plus vite vers l’avant… Des trucs qui te font gagner une demi-seconde et ça fait souvent la différence. Il insiste beaucoup sur la vitesse d’exécution et sur l’importance de regarder le jeu, pour savoir où tous les équipiers se trouvent. Ça peut paraître basique mais ce sont des gammes à répéter sans cesse pour atteindre le très haut niveau. Comme ça, tu arrives à le faire aussi facilement en match devant 60 000 personnes avec le rythme cardiaque élevé qu’à l’entraînement. ”

Cette montée au jeu contre Brême, c’est votre unique contact avec le noyau A du Bayern ?

“Non, j’ai participé à plusieurs stages à l’étranger, j’ai joué plusieurs amicaux, dont un contre le Real Madrid de Sergio Ramos. J’ai aussi été quelques fois sur le banc un peu plus tard, notamment quand on gagne la Supercoupe contre Dortmund. Carlo Ancelotti était coach à l’époque. ”

guillement "J'ai aussi eu Ancelotti et ten Hag comme coach au Bayern."

Il était fort différent de Guardiola ?

“Oui, c’est un autre style. Tellement calme, à l’italienne. Un vrai gentleman. Il avait toujours un mot pour tout le monde, même pour moi, le gamin qui accompagnait au stage. Avec son fils Davide, ils forment un vrai duo d’entraîneurs. ”

Vous avez aussi connu l’actuel entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag.

“Oui, quand je suis monté des U19 à l’équipe B du Bayern en 2014, il en était l’entraîneur. Le club a toujours mis les moyens pour sa formation. Même chez les très jeunes, il y a plein d’excellents entraîneurs. Ten Hag était un peu comme Guardiola. Il s’attachait beaucoup aux mêmes détails. À l’époque, ça me paraissait embêtant mais il avait raison. C’est ça le foot de haut niveau. ”

Percer au Bayern en venant des équipes d’âge, c’est possible ?

“C’est très difficile. Il faut être un futur joueur de classe mondiale pour y parvenir. Ces dernières années, il n’y a eu que David Alaba et Thomas Müller. La marche était trop grande pour moi. Mon seul regret, c’est de ne pas être parti un an plus tôt ou même deux. Je suis resté au Bayern jusqu’à 22 ans avant de signer à Bochum en D2. J’aurais pu rester, j’avais encore un contrat mais il était temps de voler de mes propres ailes. ”

Vous êtes quand même resté onze ans au Bayern.

“Oui, j’étais arrivé à l’âge de 11 ans. Ça aurait même pu être plus. J’avais été repéré quand j’avais 7 ans lors d’un tournoi. Mais mes parents ne pouvaient pas conduire là-bas quasi tous les jours. J’étais déçu mais mon père m’a dit que ma chance reviendrait si j’étais bon dans mon petit club. Il a eu raison.”

guillement "Parmi toutes les stars, ce sont Alonso et Götze qui m'ont le plus impressionné."

Qui est le joueur qui vous a le plus impressionné pendant vos années au Bayern ?

“J’ai vu tellement de talents… Je vais dire Xabi Alonso et Mario Götze. Quand tu les vois jouer, tu dis juste : waow. Tout est simple, tout est maîtrisé. Thiago Alcantara était aussi incroyable. Une technique folle. Mais c’est dur de choisir quand tu as aussi joué avec Arjen Robben, Franck Ribéry, Robert Lewandowski… ”

Votre GSM est posé devant vous là. Si je vous le pique, je tomberai sur des numéros de stars du Bayern ?

“(Il réfléchit) Je ne pense pas. Thomas Müller m’a félicité l’an passé quand j’ai inscrit un doublé contre Mayence en Coupe d’Allemagne, mais c’était par un message privé sur Instagram. ”

Il vous enverra un message si vous marquez deux buts contre Anderlecht samedi ?

“Je ne sais pas s’il suit le championnat belge (rires). Mais il y a toujours eu beaucoup de bons joueurs ici, notamment Sergej Milinkovic-Savic à Genk. J’ai joué avec lui chez les U21 serbes. Quand j’ai pris mes renseignements avant de venir, tout le monde me disait la même chose : c’est une compétition sous-estimée. ”

L’été 2022, vous pouviez signer à Gand mais vous avez préféré l’Union Berlin, l’excellente surprise en Bundesliga. C’est quand même étonnant de vous retrouver à Eupen aujourd’hui.

“C’est vrai que je pouvais signer à Gand mais je voulais rester en Bundesliga après Bochum. Malheureusement, j’ai vécu une saison difficile à Berlin. Cet été, j’ai reçu un appel du coach d’Eupen, Florian Kohfeldt. Je le connaissais pour l’avoir affronté en Allemagne. J’ai toujours aimé le jeu qu’il développait. J’avais envie de le rejoindre, même si Berlin allait disputer la Ligue des champions. ”

Vous êtes arrivé le 28 août à Eupen mais vous avez déjà donné un assist et marqué un but en trois matchs. Pour trois défaites, cela dit.

“Oui, je suis content de mes débuts mais il nous manque les points. J’espère pouvoir aider l’équipe avec des passes et des buts. ”

Allez-vous marquer du milieu de terrain en Belgique ?

“(Rires) j’ai déjà eu la chance de le faire deux fois en Bundesliga, ce serait dingue d’encore y parvenir. Cela dit, en Allemagne, on dit que les bonnes choses arrivent toujours trois fois. ”

C’était en novembre 2021. Vous marquez un but sur une frappe de 66 mètres avec Bochum contre Hoffenheim. Et deux semaines plus tard, vous réussissez un tir de 40 mètres face à Fribourg.

“Oui, ça avait fait le buzz en Allemagne à l’époque. J’avais donné plein d’interviews, même au Bild. Le premier, celui des 66 mètres, c’était mon tout premier but en Bundesliga en plus. L’émotion était incroyable. Le second était plus important, c’était pour offrir la victoire dans les dernières minutes. Après, n’imaginez pas que c’est ma spécialité. J’ai une bonne frappe et je regarde toujours où se situe le gardien adverse mais ça n’arrive pas tous les jours. ”

On finit par un petit quiz, Milos ?

“Avec plaisir, j’aime bien ça. ”

Trois anciens joueurs d’Anderlecht vous suivent sur Instagram, lesquels ?

“Ah oui ? Peter Zulj, je le connais bien et j’ai joué avec son frère à Bochum. Mais les autres, je ne vois pas. ”

Un attaquant africain.

“Silvère Ganvoula ? Il a joué à Anderlecht ? Un super gars, j’étais à côté de lui dans le vestiaire. Je suis heureux de le voir en Ligue des champions avec Berne aujourd’hui. Et le troisième ? ”

Luka Adzic.

“Mais oui, c’est juste. J’ai joué avec lui en U21 avec la Serbie quand il était à Anderlecht. ”