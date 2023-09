"Content d'être de retour dans le peloton après la maladie", a écrit Van Avermaet, qui n'avait pas couru pendant trois semaines avant sa 25e place sur le Circuit Franco-Belge, jeudi. "La fin de la saison (et de ma carrière) est proche." Après Paris-Tours, le coureur de 38 ans fêtera son départ à la retraite chez lui, à Dendermonde. Il a en effet prévu d'organiser une célébration le 15 octobre à l'occasion de laquelle il a donné rendez-vous à ses sympathisants.

Van Avermaet avait annoncé en mai qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison. Lancé en tant que professionnel en 2007, 'GVA' a remporté 42 victoires au total, dont le titre olympique à Rio de Janeiro en 2016, deux étapes du Tour de France (2015 et 2016), une étape du Tour d'Espagne (2008), le classement général de Tirreno-Adriatico (2016), Paris-Roubaix (2017), le Circuit Het Nieuwsblad (2016 et 2017) et Gand-Wevelgem (2017) ainsi que le Grand Prix de Montréal (2016 et 2019).