Mercato cycliste: et si c’était Roglic qui passait chez Ineos ?

À l’origine de l’information de ce possible rapprochement entre les deux structures WorldTour, le site néerlandais Wielerflits affirme désormais que Primoz Roglic pourrait rejoindre la formation Ineos Grenadiers dès cet hiver alors que le Slovène possède pourtant toujours un contrat allant jusqu’à fin 2025 avec Jumbo-Visma.

Au moins quatre équipes intéressées

Si les dirigeants de la formation néerlandaise n’ont eu de cesse de vanter les louanges du triple vainqueur de la Vuelta, l’éventualité de son départ avait déjà filtré lors de la dernière Vuelta. Les équipes Movistar et Lidl-Trek sont ainsi venues aux nouvelles en apprenant qu’un dédommagement financier permettrait de libérer le dernier vainqueur du Giro de ses obligations. Vainqueur de quatre grands tours dans sa carrière, Roglic serait devenu la priorité de la formation Ineos et du milliardaire Jim Ratcliffe qui la finance et souhaite pouvoir à nouveau compter sur un candidat à la victoire sur le Tour de France dans son noyau.

La concurrence devrait toutefois s'avérer féroce puisque Bahrain Victorious et Jayco-AlUla seraient également sur les rangs du coureur de 33 ans qui pourrait bien être libéré gratuitement si le projet de rapprochement Visma-Soudal venait à se concrétiser. "Si certaines équipes continuent de s'intéresser à moi, cela veut dire que je suis encore bon", avait rigolé Roglic en marge de la dernière Vuelta lorsque les premiers bruissements d'un potentiel départ s'étaient fait entendre. Annoncée pour les tout prochains jours, la décision de l'ancien sauteur à skis pourrait donner un peu plus d'épaisseur encore à la concrétisation de la fusion de tous les fantasmes dès 2024 qui semble devenir un peu plus réaliste à mesure que les jours passent.

Jeudi, nos confrères du Het Laatste Nieuws révélaient ainsi que l'UCI avait été informée des projets de fusion des deux équipes et qu'un entretien devrait se tenir dans les prochains jours entre l'UCI, Richard Plugge (manager général Jumbo-Vism) et un représentant de Soudal Quick-Step. Pour que le mariage puisse avoir lieu en 2024, l'UCI doit en effet impérativement donner son accord.

Selon le règlement de la fédération internationale, les équipes sont tenues de fournir leur demande officielle de licence pour la saison suivante au plus tard le 15 octobre avec une série de détails pratiques importants (agent payeur, dirigeants, adresse du siège social…), même si des délais sont accordés dans certaines circonstances exceptionnelles.

Le rôle clé des constructeurs

Une des données essentielles de l'équation complexe à laquelle s'apparente cette fusion (ou absorption) tiendra aussi possiblement dans les contrats qui lient à ce jour les deux structures avec leur équipementier respectif, devenus des acteurs déterminants dans le peloton WorldTour. En juillet 2021, Jumbo-Visma a ainsi choisi de prolonger le contrat qu'elle avait signé au début de la même année avec le constructeur Cervélo pour "une durée indéterminée", une sorte de CDI partenarial dans lequel on imagine cependant qu'il existe plusieurs clauses de sortie. La formation de Patrick Lefevere, elle, est engagée avec le fabricant Specialized jusqu'en 2027 et quand on connaît l'attachement qu'a le géant américain pour Remco Evenepoel, ce n'est sans doute pas un hasard si on a appris qu'une rencontre entre des représentants de cette marque et une délégation de dirigeants de la structure néerlandaise s'était tenue plus tôt dans la semaine à Breda.

Après avoir longtemps fait de Peter Sagan son égérie au point de financer la plus grande partie de son contrat lors de son passage chez TotalEnergies, Spé (comme on dit dans le milieu) a fait du champion de Belgique qui évolue sur ses machines depuis les rangs juniors sa nouvelle tête de gondole (la marque parraine son académie). Au point, sans doute, de déterminer ou à tout le moins de fortement influer dans le choix du prochain port d’attache du Brabançon un temps annoncé chez… Ineos.