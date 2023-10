Euro de gravel: Jasper Stuyven premier champion d'Europe de gravel, Lorena Wiebes titrée chez les dames

Les messieurs devaient parcourir 160,9 kilomètres au total, avec deux tours de la boucle locale suivis d'un grand circuit avant de conclure par deux tours locaux. Stuyven, qui court pour l'équipe Lidl-Trek sur la route, est parti seul à près de 30 kilomètres du terme, devant un groupe de six hommes avec, entre autres, le champion du monde de gravel Gianni Vermeersch, Tim Merlier et le Tchèque Petr Vakoc. Il s'est imposé avec 1:21 d'avance sur Merlier, et l'Allemand Paul Voss.

Chez les dames, pour qui la distance était réduite à 132,5 kilomètres avec une boucle locale de moins, les Néerlandaises Fem van Empel et Lorena Wiebes, l'Italienne Elena Cecchini et Tiffany Cromwell emmenaient le final. L'Australienne a pris la fuite à environ 2 kilomètres du terme pour s'adjuger la victoire en solitaire. Wiebes, première européenne devant Van Empel, a donc remporté le titre tandis que Marthe Truyen a été couronnée en tant que meilleure Belge, à 9:53 de Cromwell.

Les championnats d'Europe de gravel avaient pour particularité d'être 'open', mettant aux prises amateurs et professionnels, messieurs et dames, sur le même circuit. Le pilote finlandais de Formule 1 Valtteri Bottas, compagnon de Tiffany Cromwell, faisait notamment partie des participants de l'épreuve.

Les championnats du monde de gravel auront lieu le week-end des 7 et 8 octobre. Comme l'année passée, la deuxième édition se déroulera à Veneto en italie.