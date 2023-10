Nacer Bouhanni annonce la fin de sa carrière de cycliste professionnel: "Après mon accident, j'étais devenu l'ombre de moi-même"

Ce départ soudain est lié à la lourde chute qu'avait subie Nacer Bouhanni pendant le Tour de Turquie en avril 2022, lorsqu'il était entré en collision avec un spectateur imprudent. "Après mon grave accident survenu l'année dernière qui m'a coûté une grave fracture de la cervicale et une très longue rééducation, j'étais devenu l'ombre de moi-même. Je me suis battu corps et âme pour essayer de retrouver mon niveau en vain. La vie en a décidé autrement."

Au cours d'une carrière entamée en 2010 dans l'équipe FDJ jusqu'en 2014, puis chez Cofidis (2015-2019) et enfin chez Arkéa Samsic (2019-2023), le sprinteur a accumulé 70 victoires. Il a notamment remporté 3 étapes du Tour d'Italie, 3 étapes du Tour d'Espagne, 3 étapes du Critérium du Dauphiné, et 3 étapes de Paris-Nice. Bouhanni a levé les bras pour la dernière fois le 27 mars 2022, sur La Roue Tourangelle.

"Le vélo je l'ai commencé à l'âge de 6 ans, c'est devenu très vite une grande passion", a-t-il raconté. "Septante victoires, des hauts, des bas, des belles et moins belles rencontre, des joies, des déceptions, mais je ne garderai que le meilleur."