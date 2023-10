Binche va vibrer pour la Brabançonne avec les Championnats de Belgique CLM et sur route en 2024 et 2025, avec l’envie du même doublé en 2029 et 2030

À Binche, l’amour du vélo est fort. Très fort. Avec sa course annuelle, le Mémorial Frank Vandenbroucke. Mais aussi avec les récents passages du Tour de France. Et ce n’est pas fini. La ville qui avait accueilli le Championnat de Belgique, en 2018 (quand Philippe Gilbert avait échoué de peu, à la deuxième place, coincé par le jeu d’équipe et l’échappée victorieuse d’Yves Lampaert) va encore accueillir des grands rendez-vous nationaux ces prochaines saisons. Avec l’épreuve du contre-la-montre, dès l’an prochain. Suivi, en 2025, d’une nouvelle épreuve pour la route. Un doublé route-chrono qui devrait également avoir lieu en 2029 et 2030 dans la cité du célèbre Carnaval. Qui a également l’envie de faire revenir le départ de la Flèche Wallonne.