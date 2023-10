Fusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step: l'UCI met les choses au point

Alors que les rumeurs d'une fusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step se sont amplifiées ces derniers jours, l'UCI a indiqué que "toute opération de ce genre devra s'effectuer dans le respect des procédures et dispositions prévues dans le règlement UCI, qui permettent notamment de s'assurer du respect des dispositions contractuelles pour l'ensemble du personnel des équipes en question (coureurs, mais aussi direction sportive et autres collaborateurs, comme les médecins, mécaniciens, assistants sportifs, chauffeurs, etc.)".

L'UCI publiera le 19 octobre la liste des équipes "ayant soumis les informations essentielles" pour leur licence. "Ce communiqué de presse ouvrira la possibilité aux coureurs appartenant aux équipes qui ne figureraient pas dans la liste de rejoindre une autre équipe, sans préavis, ni indemnités, conformément aux dispositions contenues dans le contrat type", a précisé l'instance.

La liste complète des équipes enregistrées sera publiée par l'UCI à la mi-décembre.