Ilan Van Wilder contre la fusion avec Jumbo-Visma: "Pas d'accord du tout avec toute cette merde"

"Je voulais surtout imprimer le tempo à la fin et j'ai vu que j'avais creusé un écart", a raconté Ilan Van Wilder aux organisateurs à l'arrivée après avoir surpris les favoris dans le final de l'épreuve transalpine. "Mon directeur sportif dans la voiture (l'Italien Davide Bramati, ndlr) est devenu dingue dans la voiture et m'a dit de tout donner jusqu'à l'arrivée, c'est ce que j'ai fait. J'étais très fort mentalement. C'est une semaine difficile pour nous", a ajouté le coureur natif de Jette, premier vainqueur belge des Trois Vallées Varesine depuis Eddy Merckx en 1968, faisant référence au projet de fusion entre Soudal-Quick Step et Jumbo-Visma.

"Cette victoire est pour mes équipiers et pour le staff pour montrer que nous ne sommes pas d'accord du tout avec toute cette merde . Nous voulons continuer en tant que Soudal Quick-Step. Nous sommes suffisamment forts. Et j'espère qu'il en sera ainsi."