Paul Van Himst au sujet de Remco Evenepoel : “Je trouve qu’il devrait être un peu plus modeste”

”Quand parle de Remco avec Eddy, on se dit qu’il est quand même fort et costaud. Et c’est vrai”, débute-t-il admiratif. Mais Van Hismt apprécie en revanche beaucoup moins sa façon de communiquer avec la presse : “Et là où je suis un peu avec Eddy, c’est qu’après les courses, parfois, on n’est pas toujours d’accord avec la manière dont il répond aux questions. Ça nous embête un peu. Il dit des choses qu’il ne devrait pas dire. Je trouve qu’il devrait être un peu plus modeste. Même s’il fait des choses formidables, dans la vie, la modestie, c’est important.”

Depuis son éclosion chez les juniors, Remco Evenepoel est souvent comparé à Eddy Merckx, grand ami de Paul Van Himst. Pour l’ancien Diable rouge, ce point de caractère les différencie radicalement : “Ça nous ressemble Eddy et moi. Au niveau famille par exemple. J’ai connu une période où on n’avait pas toujours la gloire et où l’on a souffert. Et Eddy a été élevé de la même manière. Avec les parents qui travaillent beaucoup et qui n’étaient pas riches. On n’a pas été élevé dans la fortune. Et cela peut être une bonne leçon de ce qu’il faut faire ou ne pas faire”.