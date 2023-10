Mais la Grande Boucle ne s’est pas déroulée comme prévu pour le Manx Missile qui a été contraint à l’abandon lors de la 8e étape entre Libourne et Limoges après une chute. Il avait donc quitté la plus grande course du monde sans avoir atteint son rêve et avec une fracture de la clavicule.

Une fin trop cruelle pour celui qui fut l’une des figures les plus éminentes du cyclisme au 21e siècle. Très vite, le manager de l’équipe Astana Alexandre Vinokourov a tenté de convaincre le Britannique de 38 ans de rempiler pour une saison. Ce mercredi matin, l’équipe kazakhe a publié une vidéo énigmatique montrant le coureur et avec comme seul et unique message : “Ce n’est pas encore fini”.

S’il n’est pas confirmé officiellement dans cette vidéo que Cavendish prolonge pour une saison supplémentaire, elle le laisse donc fortement penser

Avec un seul et unique objectif : enfin décrocher une 35e victoire d’étape sur le Tour de France.