Vers une équipe d’accueil pour les coureurs de Soudal Quick-Step hors des plans de Jumbo-Visma ?

L’objectif serait de chercher une nouvelle positive et d’éviter une débâcle humaine. Des coureurs comme Mikel Landa, Julian Alaphilippe, Tim Merlier ou encore Ilan Van Wilder seraient concernés alors que le cas de Remco Evenepoel est encore plus compliqué puisque la direction de l’équipe néerlandaise voudrait bien le récupérer, tout comme INEOS-Grenadiers. Cette seconde équipe ressemble à un plan B alors que payer les indemnités aux membres du staff et aux coureurs qui ne seraient pas gardés en cas de fusion pure et dure coûterait entre 7 et 8M €.

Dans cette optique, les deux formations actuelles devraient envoyer leur dossier pour la licence séparément avant la date butoire du 16 octobre. Toutefois, la question des sponsors reste un nœud important alors que Soudal voudrait rester sur le maillot et que le nom d’Amazon est sorti pour s’associer à l’armada néerlandaise. Rien ne semble encore certain dans cette affaire.