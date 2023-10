"Julian Alaphilippe serait le bienvenu chez nous" : une équipe de deuxième division drague le Français

Comme ce fut le cas avec Remco Evenepoel il y a plusieurs semaines (il était cité avec insistance chez Ineos), une autre star de l’équipe de Patrick Lefevere pourrait être au centre des attentions du mercato cycliste.

Julian Alaphilippe en Vendée ?

En avril dernier déjà, Julian Alaphilippe était la cible de l’équipe française TotalEnergies. Des appels avaient même eu lieu entre le manager Jean-René Bernaudeau et le double champion du monde, sans que cela n’ait abouti. Mais avec la crise que connaît actuellement Soudal Quick-Step, la donne pourrait rapidement changer pour celui qui est encore sous contrat jusqu'en 2024.

De quoi réaliser un très gros coup. L’intérêt paraît toujours aussi grand pour l’équipe vendéenne, en témoigne la déclaration du PDG Patrick Pouyanné dans les journaux L’Équipe et Ouest France : “Comme je l’ai déjà déclaré en tant que sponsor principal de l’équipe, la personnalité d’un coureur aimé des Français comme Julian Alaphilippe peut nous intéresser. Et si Julian Alaphilippe était prêt à s’inscrire dans le projet de l’équipe, il serait bien sûr le bienvenu.” Et ce, même si le salaire pourrait constituer un frein pour l’équipe vendéenne.

Un véritable appel du pied pour le Français de 31 ans, que les blessures n’ont pas épargné ces dernières années.