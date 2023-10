Comment le monde pro voit-il le phénomène Gravel ? “Avoir des amateurs et des anciens pros au départ diminue la valeur des titres de cette discipline”

L’Union cycliste internationale n’a pas voulu passer à côté de l’apparition fulgurante de cette nouvelle discipline. Ce type de vélo a connu un énorme boost lors de la pandémie, avec notamment cette envie collective d’un retour à la nature. Rendu possible avec le vélo gravel, une sorte de croisement entre une monture de route et une de cyclo-cross, bien différent du mountain-bike. Ces types de vélo offrent plus de confort qu’une bicyclette de route et permettent de pédaler sur des sentiers gravillonnés (d’où le nom : gravel signifie gravier en anglais…). Et ils séduisent le grand public. D’abord en Amérique du Nord, où ce phénomène s’est développé dans un premier temps. Avant de s’étendre dans le monde entier, attirant de plus en plus d’adeptes. Des cyclistes du dimanche, masculins ou féminins, des cyclosportifs et même des coureurs pros. Et des anciens pros, qui s’y lancent avec plaisir une fois leur carrière terminée, dans des épreuves longue distance (350 kilomètres pour une des plus connues, l’Unbound Gravel), loin des grands projecteurs de la route. Comme le Néerlandais Laurens Ten Dam.

La victoire de Stuyven, dimanche dernier, sur l'Euro de gravel.

Avec cet essor, les constructeurs encouragent leurs pros à s’aligner sur des épreuves Gravel

Le phénomène a pris tellement d’ampleur que les constructeurs y ont vu une motivation à amener des stars sur des vélos de gravel. “De plus en plus de pros vont sur ces épreuves”, confirme notre consultant Axel Merckx, qui connaît bien le continent américain et y a vu l’apparition de cette discipline. “Avant d’attirer les pros, le gravel a attiré la foule, de nombreux participants sur ces rendez-vous (randos ou compétition). Les constructeurs de vélo ont donc été motivés à encourager et inciter leurs professionnels à s’engager dans les championnats de ce genre. Avec de tels ambassadeurs, cela rend leur marque encore plus populaire. L’an passé, sur le Mondial, il y avait déjà un beau plateau, relevé. Cela fait une belle publicité pour les sponsors. Le Gravel se situe vraiment entre le cyclo-cross et la route, il convient bien à pas mal de coureurs alors que le mountain-bike est plus spécifique.”

Sur le dernier championnat d’Europe, d’anciens pros comme Philippe Gilbert étaient au départ. “J’y ai pris beaucoup de plaisir, commentait-il, à l’arrivée, au micro de la RTBF. J’avais un trou dans mon agenda et je me suis dit que j’allais participer à cet Euro de gravel. C’est une belle discipline en pleine évolution développée aux États-Unis. C’est une belle alternative à la route, ça roule assez vite. On retrouve donc des sensations similaires à la route dans des parties boisées. Je m’y suis aligné uniquement pour le plaisir, sans prendre de risque, sans penser au résultat (NdlR : il a terminé 54e).” Et sans préparation spécifique, digne d’un pro, avec tous les sacrifices que cela comprend, ceux qu’ils faisaient lors de sa carrière.

Un embouteillage au niveau du calendrier

Ce mélange de participants, ce mélange de pros du haut niveau, d’anciens pros qui restent de solides athlètes mais ne sont logiquement plus dans la même forme affûtée que lorsque pédaler était leur métier et de simples amateurs est la grande particularité de cette discipline. Qui ne fait, dès lors, pas totalement l’unanimité dans le monde professionnel. “Dimanche, alors que nous venions de terminer, et de remporter avec Arnaud De Lie, la Lotto Famenne Ardenne Classic, les coureurs, dans le bus, ont regardé qui était devenu champion d’Europe de gravel”, évoque par exemple Maxime Monfort, directeur sportif de la formation Lotto-Dstny qui partira, l’an prochain, chez Lidl-Trek, soit celle de Jasper Stuyven, le nouveau champion de Belgique et d’Europe de gravel. “Ah, c’est Jasper ont-ils dit… On sent que dans la tête des coureurs, ces compétitions ne sont pas encore de vraies courses. À partir du moment où ces épreuves ne se font pas qu’avec des pros, qu’il y a des amateurs au départ, cela n’a pas la même valeur au niveau du plateau. J’ai par exemple souvent entendu dans la présentation du championnat d’Europe les noms d’anciens pros au départ. Comme Philippe Gilbert. Mais avec tout le respect que j’ai pour Phil, avec son énorme palmarès, ce n’est plus le même athlète que lorsqu’il était pro : il ne s’entraîne logiquement plus comme avant, plus comme un pro. Cela vaut pour les anciens pros. Et forcément pour les amateurs. Cela enlève donc de la valeur au titre. Pour moi, tu dois faire une compétition pour les pros et une autre pour les amateurs, etc. Il faut comparer ce qui est comparable.”

Il n’y avait, effectivement, “que” quelques coureurs de niveau World Tour, dimanche dernier, sur l’Euro de Gravel remporté par Jasper Stuyven. Qui a malgré tout fait le forcing pour aller chercher la victoire face à Tim Merlier. “C’était à fond du début à la fin, et très chouette, avec les spectateurs, de nombreux encouragements, y compris les participants doublés qui me reconnaissaient…”, a déclaré le Louvaniste, qui s’est quasiment imposé à domicile, heureux de retrouver une victoire après une longue période sans succès.

”Je trouve aussi qu’il manque, pour l’instant, de règles claires au niveau du gravel, ajoute Maxime Monfort. Que ce soit dans les sélections, les procédures de départ, au niveau des ravitaillements ou des dépannages… C’est le flou du début. Comme les nouvelles disciplines, il faut les lancer comme ça. Et on sent que cela va être une belle discipline. Elle a le vent en poupe. Elle a de l’avenir. Elle est chouette, dans l’air du temps avec son côté fun. Mais je ne sais pas si elle deviendra un jour une vraie discipline pour les pros.”

Pour Axel Merckx, malgré l’intérêt de la discipline, elle ne pourra pas rivaliser avec les autres types de compétitions cyclistes. “Il y aurait un trop grand embouteillage au niveau des calendriers de disciplines. Le gravel est plus pour moi un sport d’intersaison, d’été. Cela peut peut-être plus rivaliser avec le mountain-bike, mais moins avec la route ou le cyclo-cross, qui restera bien propre à son identité. C’est aussi plus facile à organiser qu’un gravel, qui demande plus de superficie, de surface géographique. Et puis le cyclo-cross fera toujours partie du patrimoine cycliste et le gravel ne prendra jamais sa place.”

Gianni Vermeersch, ici derrière Florian Vermeersch, remet en jeu dimanche son maillot de champion du monde de gravel.

Le gravel plaît, sans faire pour autant totalement l’unanimité, pour l’instant. Mais la lutte sera certainement intense, ce week-end, tant chez les dames que chez les hommes, à Pieve di Soligo, en Italie. Tant pour ceux ou celles qui visent le titre que ceux ou celles qui espèrent finir bien classé.e.s, au milieu des pros. Pour rappel, la Belgique organisera l’édition 2024 du Mondial de gravel, entre Hal et Louvain (de quoi motiver à nouveau Jasper Stuyven, sur ses terres), avant de voir les épreuves au maillot arc-en-ciel à Nice en 2025 et en Australie en 2026.