Selon cette dernière, le délai prévu pour enregistrer cette éventuelle nouvelle équipe était impossible à respecter. Pour rappel, l’UCI avait mis la pression en expliquant que tous les documents devaient être présentés pour exposition le 16 octobre prochain. Il restait donc 10 jours pour trouver une solution. Ce qui, selon HLN, est impossible.

Cette nouvelle a beaucoup animé le monde du cyclisme depuis l’apparition de la rumeur. Les deux équipes resteront donc séparées pour la prochaine saison, tandis que plusieurs dizaines d’emplois devraient être sauvés.

Rappel de l’histoire

Pendant le Tour de France, Richard Plugge, manager de Jumbo-Visma, a entamé des discussions avec Zdenek Bakala, propriétaire de Soudal Quick-Step, afin d’évoquer une éventuelle fusion. Lors de cette période, il s’agissait de discussions informelles.

Chaque partie a manifesté un intérêt réciproque. Ce qui a débouché sur des discussions plus intensives ces derniers jours. Forcément, cette nouvelle a fortement perturbé le peloton et les deux équipes. Notamment Ilan Van Wilder qui s’était exprimé sans concession après sa victoire à Varesine. “Nous ne sommes pas d’accord avec cette merde. J’espère que ce n’est pas la fin de l’équipe, car en tant que coureurs et staff, nous ne sommes pas du tout d’accord avec cela”, avait-il dit.

Ce vendredi matin, Remco Evenepoel avait annoncé qu’il ne savait absolument rien et qu’il faisait tout pour rester concentré afin d’être performant pour le Tour de Lombardie de ce week-end. Une grande incertitude a régné. Patrick Lefevere a même eu l’idée d’imaginer une nouvelle équipe d’accueil pour ceux qui ne seraient malheureusement victimes de cette fusion.

Finalement, l’idée d’une fusion a fait pschitt et il s’agit d’un grand pétard mouillé.