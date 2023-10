Gran Piemonte : Wout van Aert rate sa sortie, pas Bagioli

La bonne échappée a mis beaucoup de temps à se dessiner et les 153 kilomètres du jour ont été parcourus à toute vitesse… au point de faire exploser Wout van Aert pour sa dernière apparition sur route de la saison. “On a dû rouler fort toute la journée et l’ascension la plus raide à 30 kilomètres de l’arrivée était trop dure pour moi, tout simplement”, a commenté le champion belge. L’ascension dont il parle faisait 5 kilomètres à 8,8 % de pente moyenne. Van Aert y a rapidement rendu les armes, entouré de coureurs comme Ulissi ou Laurance, avant de terminer la course en 52e position.

De quoi s’inquiéter en vue de son dernier objectif de la saison, le Mondial de gravel, qui se disputera dimanche en Vénétie ? Van Aert fait la moue et tente de se rassurer : “Je reste très motivé pour cet objectif car ce sera complètement différent de cette course mais je pensais aussi pouvoir accrocher un résultat aujourd’hui. Cela n’a pas fonctionné malgré l’aide de toute l’équipe. Alejandro Valverde se considère comme le favori, probablement à raison.”

Le cadeau d’adieu de Bagioli

Loin devant le coureur d’Herentals, la victoire s’est disputée au sprint entre quatre costauds : Andrea Bagioli, Marc Hirschi, Alex Aranburu et Guillaume Martin. L’Italien a finalement devancé le Suisse et l’Espagnol avant que le Français ne soit disqualifié par les commissaires pour une position non conforme sur le vélo (il se serait assis sur le cadre dans l’ultime descente).

Bagioli offre ainsi un beau cadeau d’adieu à Soudal Quick-Step, qu’il quittera en fin de saison pour la formation Lidl-Trek : “C’est une victoire que j’avais à cœur d’offrir à toute l’équipe, particulièrement dans ces moments difficiles. J’ai beaucoup appris au cours de mes quatre premières années chez les professionnels au sein du Wolfpack, je tiens vraiment à tous les remercier pour ce qu’ils m’ont apporté jusqu’à aujourd’hui et le superbe travail de tous les gars, particulièrement Cattaneo dans l’ascension la plus difficile.”

Notons que William Junior Lecerf s’est offert une belle 11e place à l’arrivée. Le grimpeur de Hal, qui fêtera ses 21 ans dans neuf jours, confirme sa belle forme après avoir remporté le Tour de Lombardie Espoirs dimanche dernier. Il fait partie des recrues de Patrick Lefevere pour la saison prochaine, à condition que l’avenir de l’équipe soit assuré.