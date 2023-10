La chronique de Jonathan Lange : Ciao Thibaut Pinot

Une certaine idée du cyclisme va s’éteindre en même temps qu’une saison palpitante ce samedi à l’occasion du Tour de Lombardie. Ce dernier monument de la saison sera la dernière course tout court de Thibaut Pinot. Dans une formidable procession, les inconditionnels du Français vont se masser dans un virage, façon Curva cette fois, pour saluer un drôle de coureur. Cette année a été folle mais son morceau de bravoure le 22 juillet dernier restera peut-être comme le moment le plus frissonnant de 2023. Comme un résumé parfait de sa carrière aussi. Son échappé dans le col de la Grosse-Pierre, sa cavalcade ensuite dans le Petit Ballon et son passage dans ce virage entré en éruption comme ce Parc des Princes qu’il chérit tant avant qu’il ne se fasse rattraper par plus fort que lui lui ressemble tellement finalement.