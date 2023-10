Ralph Denk, le patron de Bora-Hansgrohe, sur l’arrivée de Roglic en 2024 : “Il peut apporter beaucoup à Uijtdebroeks, ils se ressemblent”

”Cela a toujours été mon ambition ultime que de pouvoir posséder dans notre noyau un coureur capable de briguer la victoire finale sur le Tour de France, commentait le manager allemand. Avec Primoz, on tient enfin ce profil ! Après l’ère Sagan, nous avons mis la main sur un autre coureur de tout premier plan et c’est une réelle fierté. J’avais cru comprendre, lors de la dernière semaine de la Vuelta, que le Slovène n’était plus tout à fait heureux de sa situation chez Jumbo-Visma et lorsque les rumeurs de fusion entre cette équipe et Soudal Quick-Step se sont intensifiées, nos tractations se sont alors accélérées. Il y a huit ans, j’avais déjà tenté d’attirer Primoz et j’ai d’ailleurs retrouvé l’offre que je lui avais soumise à l’époque dans mon bureau cette semaine. Je peux vous dire que même si j’y avais ajouté un zéro aujourd’hui, cela n’aurait pas suffi (rires)…”

Le triple vainqueur de la Vuelta deviendra donc la saison prochaine l’équipier de Cian Uijtdebroeks. “De mon point de vue, c’est une très bonne chose pour notre grand talent belge, continue Denk. Cian et Primoz se ressemblent beaucoup dans l’investissement qu’ils mettent dans leur métier et je suis convaincu que notre nouvelle recrue a beaucoup à apporter à un jeune coureur dans lequel nous continuons de croire énormément.”