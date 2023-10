Remco Evenepoel s’exprime enfin sur l’éventuelle fusion entre Jumbo et Quick-Step : “Il y a une atmosphère un peu étrange et confuse”

À lire aussi

Depuis le début du feuilleton, on attendait avec impatience la réaction de Remco Evenepoel. D’habitude plutôt loquace, le leader de la formation belge est resté discret sur le sujet jusqu’ici. Mais il est sorti du bois… tout en restant très prudent sur la question. “Pour l’instant, il n’y a que des points d’interrogation, pour tout le monde”, a-t-il commenté pour VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws. “Nous n’avons aucune information. Et nous n’avons donc pas de réponses non plus. Tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre et voir. Et espérer que cela se termine bien…”

Actuellement en préparation pour le Tour de Lombardie, le boss du Wolfpack est donc suspendu aux informations divulguées dans la presse. Ce qui ne l’empêche pas de rester focus pour ses objectifs. “J’essaie de ne pas m’en inquiéter, de ne pas y mettre d’énergie négative. Parce que je peux utiliser toute mon énergie pour la course”, a-t-il sobrement répondu.

S’il reste donc concentré, difficile de ne pas faire attention aux commentaires négatifs, comme celui de son coéquipier Ilan van Wilder. “Il y a une atmosphère un peu étrange, un peu confuse. Certains ne le vivent pas de la même manière que d’autres.”

Maintenant, il ne reste plus qu’une seule chose à faire pour Remco Evenepoel : gagner au Tour de Lombardie, son dernier grand objectif de la saison.

Le temps presse pour Jumbo et Quick-Step

Pour le reste, il ne reste que quelques jours aux différents protagonistes de la fusion pour la finaliser. Comme l’a expliqué l’UCI dans un communiqué : “Tout changement significatif dans la situation d’une équipe devra être dûment renseigné au cours de la procédure d’enregistrement à venir aux fins d’être évalué, en application du Règlement UCI. L’UCI publiera le 19 octobre prochain un premier communiqué de presse contenant la liste des équipes ayant soumis les informations essentielles. Ce communiqué de presse ouvrira la possibilité aux coureurs appartenant aux équipes qui ne figureraient pas dans la liste de rejoindre une autre équipe, sans préavis, ni indemnités, conformément aux dispositions contenues dans le contrat type”