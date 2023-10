Toujours pas de commentaires sur la fusion mais Lefevere règle quelques comptes dans sa dernière chronique

Le manager du Wolfpack a préféré évoquer les classiques italiennes. Le Tour de Lombardie, évidemment, qui est "un grand objectif pour Remco Evenepoel et notre équipe" mais aussi les Tre Valli Varesine remportées par Ilan Van Wilder: "Il suffit de voir le top 5. Cinquième: Tadej Pogacar. Quatrième: Primoz Roglic. Troisième: Alexandr Vlasov. Deuxième: Richard Carapaz. Vainqueur: Ilan van Wilder. Cela en dit long sur sa performance."

En lisant entre les lignes, on comprend donc qu'Ilan Van Wilder a gagné le droit, en cette fin de saison, de jouer à nouveau sa propre carte à plusieurs reprises la saison prochaine, ne se contentant pas d'un rôle de lieutenant de Remco Evenepoel.

Lefevere tire également son chapeau à Andrea Bagioli, vainqueur du Gran Piemonte, pour ses adieux réussis. Mais il explique avoir laissé filer l'Italien chez Lidl-Trek car celui-ci "n'a pas toujours justifié son gros salaire." Il rend également un hommage appuyé à Dries Devenyns, jeune retraité: "Une personne unique dans le cyclisme. Il n'a pas d'ego sur le vélo, il est capable de refuser une sélection aux championnats du monde pour se montrer loyal envers un ami, Julian Alaphilippe. Qui d'autre fait ça de nos jours ?"

Enfin, Lefevere conclut avec un bilan comptable plutôt flatteur: "On a souvent été remis en question cette saison mais on termine avec 58 victoires et la troisième place World Tour derrière UAE-Emirates et Jumbo-Visma alors que notre budget n'est pas censé nous permettre d'obtenir ce podium. Notre saison est plus que réussie et le Tour de Lombardie n'a même pas commencé..."