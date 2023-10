À 38 ans, Chris Froome ne compte pas encore s’arrêter : “L’année prochaine, le Tour de France sera mon objectif principal”

Alors que les cadors du peloton s’affrontaient sur le Tour de France, le Tour d’Espagne avant le Tour de Lombardie, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle Christopher Froome a roulé un calendrier beaucoup plus modeste avec le Tour de République tchèque et le Tour d’Hainan en Chine la semaine dernière. Et on ne peut pas dire que le Britannique y a particulièrement brillé avec un abandon sur la course tchèque et une… 63e place finale sur l’épreuve chinoise entre le Grec Polychronis Tzortzakis et le Thaïlandais Kongphob Thimachai.