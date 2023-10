Greg Van Avermaet tire sa révérence : retrouvez les cinq grands moments du coureur belge (VIDÉOS)

À lire aussi

1. Jeux Olympiques de Rio, 2016

Comment ne pas évoquer Greg Van Avermaet sans citer “Golden Greg”. Un surnom qui le suivra durant la seconde moitié des années 2010, tant le coureur semble au sommet de son art. Mais ce surnom, il le doit surtout à ce 6 août 2016. Sous la chaleur de Copacabana, il réalise l’exploit et décroche la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio, en prenant le dessus sur Jakob Fuglsang et Rafal Majka au sprint. Certainement la plus grande performance de sa belle et longue carrière.

2. Ses victoires dans les classiques, 2017

Jamais Greg Van Avermaet n’a semblé aussi fort que lors de cette année 2017. Ses exploits le prouvent : il remporte le Circuit Het Nieuwsblad, le Grand Prix de l’E3, Gand-Wevelgem mais surtout les pavés de Paris-Roubaix. La victoire au Tour des Flandres était proche, mais sa chute avec Peter Sagan l’empêche de lever les bras à Audenarde.

Il conclura cette année à la première place du classement UCI, qu’il occupera d’ailleurs pendant 46 semaines entre 2017 et 2018.

3. Le déclic face à Sagan, 2015

Opposé à la meilleure version de Peter Sagan, lui aussi retraité depuis quelques jours, Greg Van Avermaet a longtemps buté sur le Slovaque qui l’a privé de quelques succès de prestige. Jusqu’à la 13e étape du Tour de France 2015: les deux hommes se règlent au sprint et Van Avermaet parvient à dompter Sagan, laissant exploser sa joie sur la ligne d’arrivée. Cette victoire à Rodez marque un tournant dans la carrière du coureur belge qui remportera ses plus grands succès dans les mois qui suivront.

4. Le maillot jaune porté à deux reprises, 2016 et 2018

Loin de n’être qu’un homme de classiques, Van Avermaet performe aussi sur les Grands Tours. Les éditions 2016 et 2018 du Tour de France resteront dans les mémoires de ses supporters. En 2016, il remporte la cinquième étape en solitaire, et porte la précieuse vareuse pendant trois jours. En 2018, il réitère l’exploit, mais cette fois après un contre-la-montre par équipe remporté par BMC. Il garde le maillot jaune durant huit jours, avant de le céder à Geraint Thomas, le futur vainqueur.

5. Ses débuts prometteurs, 2007 et 2008

Petit retour dans le temps. Chez Lotto, le jeune Greg Van Avermaet se fait remarquer dès ses débuts en professionnel. Auréolé d’un titre de champion de Belgique espoir l’année précédente, il confirme tout le bien qu’on dit de lui. Une étape sur le Tour du Qatar, quatrième du Tour de Belgique, une étape sur le Tour de Wallonie, et deux victoires dans des courses d’un jour.

Mais la plus belle performance de son début de carrière viendra au Tour d’Espagne 2008. Il sort vainqueur de la neuvième étape, mais surtout, il remporte le classement par points devant Alberto Contador.