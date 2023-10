Wout van Aert a la preuve qu'il aurait pu devenir champion du monde de gravel: "Mais c'est ma faute..."

Le coureur reconnaît toutefois sa part de responsabilité: "Cette crevaison était de ma faute, j'ai roulé sur une plaque d'égout et je n'ai pas réussi à réparer rapidement. J'ai fait dix kilomètres avec seulement un demi-bar de pression avant de pouvoir changer de roue et commencer une longue remontée."

Le Belge avait alors une dizaine de minutes de retard. "Je savais que gagner ne serait plus possible mais j'ai fait de mon mieux jusqu'au bout et j'ai tout de même apprécié la course. Et puis, cela fait partie du sport de savoir se dépanner en cas de souci, je dois sans doute m'améliorer à ce niveau" plaisantait-il. Avant de fixer rendez-vous à la discipline: "J'aimerais revenir l'année prochaine et passer plus de temps sur ces courses de gravel."

En attendant, Wout van Aert va prendre des vacances bien méritées, en commençant par l'Italie, où il vient de terminer sa saison. Mais avant cela, il a pris la peine de partager un étonnant constat sur ses réseaux sociaux avec ce commentaire: "Cherchez l'erreur". Son Garmin indique en effet qu'il a passé 4h51'35" sur le vélo alors que le vainqueur Matej Mohoric s'est imposé en 4h53'57". Van Aert a donc parcouru la distance plus de deux minutes plus vite que le Slovène. Sans cette crevaison, il aurait donc probablement pu disputer la victoire.