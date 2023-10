Lefevere  revient sur la fusion avortée entre Jumbo et Quick-Step : “Remco a été clair sur son avenir et cela m’a fait plaisir”

Très discret depuis l’annonce de la fin des discussions pour la mégafusion entre son équipe et Jumbo-Visma, Patrick Lefevere avait fait le déplacement à Kruisem pour la cérémonie du Vélo de Cristal. “La période écoulée a été sincèrement fatigante, j’ai reçu un tas d’appels de journalistes auxquels je ne voulais pas répondre… On dit toujours qu’on apprend à tout âge, et je peux vous confirmer que c’est le cas même à 68 ans (rires). Ce que j’ai appris de tout ça ? Je garde ça pour mon livre (rires) Vous ne connaissez pas tous les éléments de ce dossier et je ne les donnerai pas. La déclaration claire de Remco quant à son avenir m’a fait plaisir et m’a soulagé, même si je n’en doutais pas. Elle a également fait du bien en interne.”