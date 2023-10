Remco Evenepoel fier de vélo de Cristal... même si l'année a été mouvementée : "La pression était parfois invivable"

Remco Evenepoel a connu de nombreux moments forts sur le plan sportif cette saison, mais il a également dû faire face à des problèmes extra-sportifs, notamment après les déclarations de son père Patrick, qui "ne pouvait pas assurer" que son fils roulerait encore pour Soudal-Quick.Step en 2024. Il y évidemment aussi eu toute l'agitation autour d'une éventuelle fusion avec Jumbo-Visma. "C'était parfois difficile à gérer", dit Evenepoel. "Cela a créé beaucoup de pression, c'était parfois invivable. J'avais l'impression d'être au courant de tout, alors que ce n'était pas le cas. J'ai aussi entendu des choses qui n'étaient pas du tout vraies, comme le fait que je me serais assis autour de la table avec Jumbo. On m'a simplement expliqué ce que pourrait être le plan, rien de plus. Je n'en savais pas plus. Les journalistes en savaient probablement plus que les coureurs de Soudal-Quick.Step. Ce genre de situation est parfois frustrant. D'un autre côté, nous pouvons nous réjouir que tout soit maintenant derrière nous".

Evenepoel ressent encore les séquelles se sa chute samedi au Tour de Lombardie. "Surtout mon genou. S'il reste longtemps dans la même position, il me joue de sérieux tours. Mais j'ai un bon kiné et je suis les bons traitements. Cela devrait rentrer dans l'ordre d'ici dimanche. Ce sera de toute façon une heure difficile", avance Evenepoel, qui mettra un terme à sa saison dimanche au Chrono des Nations.