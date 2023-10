Caleb Ewan et la Lotto Dstny : un beau mariage pour un divorce inévitable

Caleb Ewan et la Lotto Dstny ont décidé de se séparer d’un commun accord après cinq saisons. D’abord idyllique, le mariage entre la formation belge et son sprinteur australien s’est progressivement dégradé pour aboutir à un point de non-retour cet été. Arrivé en 2019, Caleb Ewan ambitionnait de devenir le meilleur sprinteur du monde. Pari rempli avant une fin de parcours marquée par les chutes et les polémiques.

Trois bouquets sur le Tour 2019 et une 9e place mondiale pour débuter

L’histoire d’amour entre “Pocket Rocket” et la Lotto débute sur les chapeaux de roues, avec deux succès sur le Giro, suivis d’un abandon planifié dès la 8e étape pour préparer le Tour. Un choix payant puisqu’il ramène trois bouquets de Paris, dont le plus prestigieux, celui des Champs-Élysées. Dans son style si caractéristique, Caleb Ewan rejoint alors le cercle des vainqueurs d’étapes sur les trois grands tours.

Le natif de Sydney termine la saison avec 10 victoires, soit la moitié de celles enregistrées par son équipe (23), et une 9e place au classement UCI. Le mariage Ewan-Lotto est au beau fixe.

À la reprise d’une saison marquée par la pandémie, Caleb Ewan confirme son statut d’homme à battre dans les sprints massifs. Lors de la 3e étape du Tour de France 2020, il se transforme en félin pour ce qui reste l’un des plus beaux sprints de sa carrière.

Il ajoute un deuxième succès sur la 11e étape. Sa formation alors ignore que ce succès reste, à ce jour, la dernière victoire de Caleb Ewan sur les routes du Tour.

L’espoir d’un Monument

Nous connaissions le Caleb Ewan sprinteur mais c’est dans un registre de puncheur que le sprinteur de poche va se révéler sur les routes de Milan-Sanremo en 2021. Certes, Caleb Ewan affichait déjà une 2e place à son palmarès sur la Primavera (en 2018), mais cette fois, il l’acquiert avec panache, en suivant les coups de boutoir des Alaphilippe, van Aert et autres van der Poel dans le Poggio. Sans la science de la course de Jasper Stuyven, nul doute que Caleb Ewan aurait pu lever les bras sur la Via Roma.

L’histoire d’amour entre la Lotto et sa coqueluche est à son zénith. Caleb Ewan sera-t-il celui qui ramènera un Monument à la formation belge, dix ans après Philippe Gilbert ?

De l’espoir au calvaire, il n’y a qu’une roue

Malgré les espoirs placés en lui, le rendement de Caleb Ewan va ensuite s’effriter. Avec deux succès dans la besace, il quitte à nouveau le Giro 2021 prématurément pour se concentrer sur le Tour. Une attitude qui provoque la colère d’Eddy Merckx, pour qui l’Australien “manque de respect au Giro et au cyclisme”.

Karma ou pas, le Tour 2021 de Caleb Ewan tourne rapidement au vinaigre. Pour le premier sprint massif, l’Australien est idéalement placé quand il heurte la roue de Tim Merlier. Fracture de la clavicule et abandon dès la troisième étape. Cet épisode marque une césure dans la carrière de Caleb Ewan, qui n’a plus jamais retrouvé son niveau ni même sa confiance.

La saison 2022 de Caleb Ewan ressemble à un chemin de croix : pas de Milan – Sanremo pour une grippe intestinale, nouvelle chute en début de Giro après avoir touché la roue de Biniam Grimay et une place de lanterne rouge sur le Tour, sans le moindre podium. Davantage que ses victoires, ce sont les images d’une équipe à son chevet pour terminer dans les délais qui marquent les téléspectateurs.

Caleb Ewan aidé par trois de coéquipiers pour rallier la ligne d'arrivée dans les délais, à Mende, sur le Tour de France 2022 (AFP) ©AFP

La dernière polémique de juillet

Malgré un début de saison catastrophique, Caleb Ewan est à nouveau le leader de son équipe sur la Grande Boucle. Si ses deux premiers sprints sont rassurants, le reste du Tour 2023 se résume à un Caleb Ewan largué jusqu’à ce fameux abandon sur la 13e étape, avant même les pentes surchauffées du Grand Colombier. Stéphane Heulot, nouveau manager de l’équipe, foudroie alors l’attitude de son coureur. “Il demande beaucoup pour lui, toujours pour lui. J’ai sacrifié beaucoup de coureurs pour lui et je le regrette” expliquait-il, fâché, auprès de nos confrères de L’Equipe.

La seule issue possible était donc le divorce. Malgré des rumeurs de fin de carrière, c’est dans les bras de la Jayco-AUIla, où tout a commencé pour lui, que Caleb Ewan tentera de se relancer, loin de son ex. Dans son communiqué de presse, Stéphane Heulot résume les cinq saisons de Caleb Ewan chez Lotto comme “un mariage avec de bons et de mauvais jours”. Avec 30 % des succès enregistrés par la formation belge sur les cinq dernières saisons, c’est en tous cas un coureur omniprésent qui a plié bagage.