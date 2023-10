Son équipe a tenu à publier un communiqué pour expliquer la situation. “Nous tenons à nous excuser sincèrement pour le comportement de Madis Mihkels et pour les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons présenter nos excuses au peuple chinois, au gouvernement du Guangxi, à la Fédération nationale chinoise de cyclisme et à toutes les parties impliquées dans le Tour du Guangxi”.

Avant de conclure. “Notre équipe Intermarché-Circus-Wanty est composée de plus d’une quinzaine de nationalités. Nos partenaires luttent chaque jour pour l’égalité des chances pour tous et contre le racisme. Madis ne prendra pas le départ du Tour du Guangxi et nous prendrons les mesures disciplinaires nécessaires pour clore cet incident”.

Le Tour de Guangxi débute ce jeudi.