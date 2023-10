"Tout pour le Tour en 2024" : Remco Evenepoel sait ce qu'il veut après avoir gagné le Vélo de Cristal

"Cette période a vraiment été pénible à vivre, la pression autour de tout cela était par moments vraiment insupportable d'autant que nous n'étions pas au courant de tous les éléments, rembobinait le Brabançon. On a par exemple dit que j'avais discuté avec la direction de la formation néerlandaise, mais cela ne tenait que dans une présentation générale du plan global, cela n'a pas été plus concret que cela. Je recevais des messages de partout auxquels je n'avais pas de réponse ? Entre cela et les discussions entre mon papa et Patrick (Lefevere) avant les Mondiaux, il y a beaucoup de choses qui ont trop souvent parasité le sportif. J'ai pris le départ de plusieurs courses avec peu de confiance en moi. Je suis content que tout ça soient désormais derrière, de ne plus devoir passer mon temps à envoyer des messages… Je vais pouvoir vivre un hiver, je l'espère, serein."

Son imposant trophée posé sur sa hanche droite, le champion de Belgique avait son autre flanc encore engourdi. "Je suis passé entre les mains du kiné ce mardi et je vais sans doute en faire encore de même jusqu'à la fin de la semaine. Je me sens encore raide après cette chute sur le Tour de Lombardie. Mais j'ai une bonne équipe médicale autour de moi et je devrais logiquement être sur pied pour ma dernière course, le Chrono des Herbiers, ce dimanche. Un dernier devoir avant des vacances méritées et une serviette sur la plage (rires)…"

Si sa saison 2023 n’est donc pas encore refermée, Evenepoel a cependant déjà une idée claire de la manière dont il veut construire son année 2024. "Ce sera tout pour le Tour, c’est assez simple (rires). Je veux bâtir ma préparation autour de ce grand objectif. Je reprendrai la saison plus tard, mi-février, sur le Tour d’Algarve ou sur l’UAE Tour avant d’enchaîner avec une autre épreuve d’une semaine (NdlR : plus que probablement Paris-Nice). Mon souhait est de rassembler mes jours de course autour de blocs et de travailler méticuleusement à l’entraînement et en stage en dehors. Je ne veux pas d’un calendrier de course trop chargé."

Kopecky : "Glasgow, cela a été une quinzaine incroyable"

Double championne du monde sur piste, championne du monde sur route, lauréate du Ronde, porteuse du maillot jaune du Tour de France pendant six jours et championne de Belgique entre autres temps fort d'une saison 2023 exceptionnelle : qui d'autre que Lotte Kopecky pouvait légitimement prétendre au Vélo de cristal féminin ? Lauréate pour la quatrième fois de rang, l'Anversoise était tout juste rentrée de vacances pour recevoir son trophée. "Je suis allé en Algarve, et cette période de repos m'a fait le plus grand bien après cette saison, souriait la coureuse de chez SD Worx. Quel temps fort je garderai de cette année écoulée ? La quinzaine de Glasgow qui a été incroyable (NdlR : titres mondiaux sur la route et la piste), cela a vraiment été la cerise sur le gâteau. Je place cela au-dessus du Ronde ou de mes journées en jaune sur le Tour de France. J'ai les hommes, j'aurais volontiers pour Arnaud De Lie mais il est impossible d'ignorer le titre de champion du monde de chrono de Remco."