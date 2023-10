La chronique d’Axel Merckx : Lefevere mérite une sortie par la grande porte

Sur un plan humain et social, l’arrêt de ce projet de mariage va également sauvegarder le job de plusieurs dizaines de personnes, hors coureurs. Je parle ici d’un personnel que l’on met trop peu souvent en avant et qui a vécu dans le stress et l’angoisse de rester à quai pendant plusieurs semaines. Une situation forcément très inconfortable… dont Patrick Lefevere n’est, je crois, aucunement responsable. J’ai le sentiment que les choses se sont faites soit dans son dos, soit au-dessus de lui.

Quand on rembobine le film de ce feuilleton, on peut penser que ce sont les déclarations du papa de Remco qui ont peut-être bien initié une forme de confusion de laquelle ont pu naître ensuite certaines volontés. En laissant entendre qu’il n’était pas acquis que son fils évoluerait toujours dans la formation Soudal Quick-Step la saison prochaine et que celle-ci devait effectuer plusieurs pas en avant, il a jeté le flou sur un dossier qui ne l’était aucunement dans l’esprit de tout le monde puisque le champion de Belgique possédait un contrat à longue échéance avec la structure de Lefevere. Le coureur s’est alors retrouvé pris entre deux feux avec son père d’un côté et son patron de l’autre, ce qui n’a évidemment rien de confortable…

Il est bon que l’on soit revenu à une forme de sérénité car j’aurais trouvé profondément triste et injuste que Patrick Lefevere quitte le peloton d’une telle manière après tout ce qu’il a apporté au cyclisme belge. Il mérite une sortie par la grande porte. Quant à Zdenek Bakala, que certains ont eu tendance à diaboliser dans ce dossier, il ne faut pas oublier que sans son soutien financier, l’équipe aurait, c’est certain, déjà disparu depuis longtemps. Patrick l’a d’ailleurs souligné à maintes reprises. La leçon de tout cela est, à mes yeux, qu’il n’y a rien de mieux que la transparence. Elle ne doit pas nécessairement s’étendre au monde extérieur mais je considère que la clarté est essentielle en interne. Il s’agit là d’un contexte de travail essentiel à la performance et qui a le pouvoir de fédérer. Deux paramètres primordiaux dans le sport professionnel. CQFD.