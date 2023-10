Stéphane Heulot, le manager de Lotto-Dstny, est sous le charme d’Arnaud De Lie : “C’est une pépite, un coureur exceptionnel”

Stéphane, la saison de votre équipe a été une réussite, avec un nouveau visage, un nouvel élan…

”Cela a été une belle saison. Je pense avoir donné confiance à beaucoup de gens. J’essaie de voir le meilleur dans chacun. Personne n’est parfait. Je ne le suis pas non plus. Mais chacun a compris l’engagement que je demandais dans cette réussite. L’engagement est un mot fort pour moi. Et très important. Au niveau des coureurs, mais aussi de l’ensemble d’une équipe, de son staff.”

Parmi les coureurs de votre équipe, il y a le désormais incontournable Arnaud De Lie…

”Arnaud est une véritable pépite. C’est un coureur exceptionnel ! Il gagne même sur une jambe !”

Vous faites référence à sa victoire, chez lui, à Marche-en-Famenne, à la Lotto Famenne Ardenne Classic.

”J’avais vraiment eu peur pour lui à Marche-en-Famenne. J’étais sur place, je regardais l’arrivée dans le bus, à la télé. Mais il avait tellement d’avance au moment de cet incident que cela a suffi pour qu’il s’impose. Pour une très belle victoire. Chez lui, en plus. Sur une épreuve organisée par son club de cœur, celui dans lequel il roulait chez les jeunes. C’est toujours très important de revenir aux sources. C’est à l’image de nos succès : la victoire d’Arnaud, qui conclut le bon travail de l’équipe.”

Que pensez-vous de la façon de sprinter d’Arnaud, les mains en haut du guidon ?

(Il sourit). “Je peux vous montrer nos récents échanges de messages. Après le Québec ou encore après le Franco-Belge, je lui disais : 'Arnaud, mets les mains en bas du guidon au sprint'. Et il me répondait chaque fois : 'non, quand ça monte, c’est les mains en haut du guidon !' C’est son style. Il a moins de souplesse dans les lombaires. Il a plus de force comme ça. C’est sa façon de faire. Mais c’est quelque chose qu’on aimerait bien qu’il améliore.”

Que doit-il améliorer d’autre ?

”Son coup de pédale qu’il doit assouplir. Ce sont des choses que nous voulons travailler ensemble. Il y a encore plein de petits points sur lesquels Arnaud peut progresser. Il parvient bien à s’économiser en course, il a une bonne vision des courses. Il sait parfaitement sur qui s’appuyer. Même si cela reste un fighter, un battant. Sa mission était l’apprentissage du World Tour. Il s’y est imposé, à Québec. Arnaud, dès qu’il y a une ligne de départ et… surtout une ligne d’arrivée, il veut être le premier. Il travaille pour ça. Il a les qualités pour y arriver. Je le répète : c’est un coureur exceptionnel.”

Avec lequel vous pourrez encore travailler au moins jusqu’à fin 2026.

”Le garder chez nous était une priorité absolue. J’aime parler vrai à mes coureurs. Quand on promet des choses, on les fait. Il était important qu’on soit dans la lignée de son évolution. Car on sait très bien que nous disposons d’une pépite. Il n’est pas question de lui faire perdre du temps. Il fallait être convaincu que les choses allaient évoluer avec son profil et son futur. Cela n’a pas été très compliqué à partir du moment où nous avons aligné les planètes par rapport au sportif et ses attentes. Arnaud est très fédérateur. Il élève l’équipe. Il est très précieux dans ses résultats, mais il ne veut pas tirer la couverture qu’à lui. Il sait partager.”

Que pensez-vous d’Axel, le grand frère Arnaud, un coureur de votre équipe de développement qu’on a souvent vu travailler en tête de peloton quand il était appelé dans l’équipe première ? Peut-il envisager de devenir pro en 2025 ?

”C’est un souhait fort. Il faut savoir qu’Axel ne faisait pas du vélo à 100 % jusqu’à présent. Il va pouvoir le faire en 2024. Quand on voit ce qu’il réussit déjà avec le peu, entre guillemets, de temps aménagé pour la pratique de son sport, celui-ci peut devenir un métier pour lui. Je le pense. Il en a les capacités.”