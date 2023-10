Theuns, 32 ans, s'est montré le plus rapide au sprint devant l'Américain Riley Sheehan (Israel-Premier Tech) et le Français Axel Zingle (Cofidis). Il s'agit de sa troisième victoire de suite dans cette course après 2019 et 2022. Les éditions 2020 et 2021 n'avaient pas été organisées à cause du coronavirus.

Dimanche, la Japan Cup (1.Pro) sera courue sur 164,8 km avec 16 tours d'un circuit local et une seule difficulté de 1,8 km à 6,6% de moyenne qui sera grimpée à 16 reprises. L'Américain Neilson Powless est le tenant du titre.