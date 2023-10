En amont de cette dernière course se déroulait ce samedi le critérium d’Utsunomiya, remporté au sprint par le Belge Edward Theuns.

Mais c’est un autre Belge qui s’est mis en évidence – du mauvais côté – dans le sprint : Maxim Van Gils. Le coureur de l’équipe Lotto Dstny, 2e d’une étape du dernier Tour de France, a en effet frappé un autre concurrent, le Grec Georgios Bouglas.

Dans un communiqué publié par son équipe, Van Gils est revenu sur l’incident et a tenu à s’excuser : “Je regrette profondément ce que j’ai fait et je me suis déjà excusé auprès du jury de la course”, a expliqué le coureur qui a reçu une amende et qui devrait se faire retirer plusieurs points UCI, “le geste était une réaction à un comportement dangereux d’un autre coureur, mais je sais que je n’aurais pas dû réagir comme cela. C’était une réaction à chaud mais je n’aurais pas dû le frapper et garder mes mains sur le guidon.”