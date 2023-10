Fan de van Aert, un stage avec Quick-Step et Mattan en ex-coach : qui est Joshua Tarling, le phénomène du chrono et adversaire d’Evenepoel ce dimanche

Une famille cycliste

Originaire d’Aberaeron, une station balnéaire du pays de Galles, Joshua Tarling est issu d’une vraie famille cycliste. Son papa Michael a ainsi écumé les courses amateurs lors desquelles il emmenait alors souvent son rejeton avec lui. Pendant que le paternel tournait sur la piste de Newport, aujourd’hui devenu vélodrome national gallois Geraint Thomas, le petit Joshua enchaînait les tours de parking dès l’âge de quatre ans, sous le regard de sa maman. Pour ses six ans, il participe à ses premières compétitions, rapidement imité par son jeune frère Finlay, de deux ans son cadet, qui évolue aujourd’hui dans le club néerlandais de Willebord Wil Vooruit (juniors). À 12 ans, Joshua attire l’attention des médias gallois quand il décide d’accompagner son papa sur un contre-la-montre de 100 miles (161 kilomètres). S’il était initialement prévu qu’il n’aille que jusqu’à la mi-course, Joshua se sent toujours frais une fois arrivé à ce cap et décide de poursuivre son effort. Il finira l’épreuve en 4h49 : 14 à une moyenne de 33,4km/h, décrochant une 20e place au milieu d’adultes bien entraînés.

Il a couru pour une équipe belge

Tarling sous le maillot de Flanders Color-Galloo. ©D. R.

Rapidement identifié comme un authentique talent par Bristish Cycling, Joshua Tarling est très régulièrement sélectionné par sa fédération pour différents programmes sur piste (double champion d’Europe à Apeldoorn en 2021). Sur la route, à l’aube de la saison 2021, il décide d’intégrer une équipe… belge, Flanders Color-Galloo dont le coach n’est autre, à l’époque, que Nico Mattan.

”C’est Magnus Backstedt, l’ancien vainqueur suédois de Paris-Roubaix, qui m’a un jour appelé en m’annonçant qu’il avait une petite pépite pour moi, rembobine le lauréat de Gand-Wevelgem 2005. Magnus s’occupait de lui et pensait que notre programme de course lui permettrait de parfaire son apprentissage. Il n’a pas énormément couru avec nous, car il était souvent pris en charge par British Cycling, mais c’est sous nos couleurs qu’il a participé à son premier Paris-Roubaix junior (NdlR : 13e en 2021). Nous avions effectué la reconnaissance ensemble en voiture en amont d’une course lors de laquelle il avait été victime d’une chute avant même le premier secteur pavé. Joshua était un garçon poli, bien éduqué, mais aussi déjà habité par une vision assez précise de la manière dont il voulait évoluer. Je ne dis pas qu’il n’écoutait pas les conseils que je lui glissais, mais il avait sa propre idée sur pas mal de choses (rires)… Au terme de la première des deux saisons qu’il a effectué avec nous, à l’hiver 2021-2022, j’ai glissé son nom à l’oreille de Patrick Lefevere et il a d’ailleurs effectué un stage de plusieurs jours avec la formation Quick-Step. Il était déjà vice-champion du monde de chrono juniors et dégageait quelque chose que peu de coureurs ont, une sorte de classe et d’aisance une fois sur le vélo de chrono que j’ai souvent comparées à l’impression que donnait autrefois David Millar, avec qui j’ai couru chez Cofidis. J’aurais davantage misé sur un Top 5 que sur une médaille de bronze lors du dernier Mondial de chrono élites, mais son titre de champion d’Europe ne m’a pas surpris. C’est le nouveau phénomène de la discipline et sans doute le principal adversaire de Remco dans l’exercice pour les 5 à 10 ans à venir. ”

Passé pro au même âge que Remco

Comme Remco Evenepoel, qu’il retrouvera donc ce dimanche aux Herbiers, Joshua Tarling est passé pro quelques jours avant son 19e anniversaire (15 février), zappant du même coup la catégorie espoirs. Courtisé par Soudal Quick-Step mais aussi par d’autres grosses armadas du peloton WorldTour, il fait le choix d’Ineos qui lui offre un contrat de 3 ans et un salaire peu en rapport avec son statut de néopro.

”J’ai grandi en suivant le Team Sky et signer dans cette formation constituait donc un rêve, commente le Britannique. Le support que cette structure offre à ses coureurs est tout bonnement exceptionnel et c’est la raison pour laquelle j’ai posé ce choix. Lorsque je me suis retrouvé au premier camp d’entraînement au milieu de toutes ces stars, cela avait un côté intimidant mais j’ai vraiment été superbement accueilli.”

Fan de Wout van Aert de Geraint Thomas

Van Aert avait pointé Tarling comme le favori du dernier Euro de chrono. A raison... ©IMAGO/Sirotti

Gallois pure souche, Joshua Tarling a forcément été marqué par la victoire de son compatriote Geraint Thomas sur le Tour de France 2018. L’adolescent, 14 ans cette année-là, met même le cap sur Cardiff pour participer aux célébrations en l’honneur d’un maillot jaune devenu son équipier.

”C’est forcément spécial de désormais porter le même maillot. Nos origines communes nous ont rapprochés lors des premiers rassemblements d’équipe. Avant l’hiver dernier les coureurs pros avaient, à mes yeux, quelque chose d’impressionnant voire d’effrayant (rires). Mais ce sont en fait des gens tout à fait normaux !”

Celui qui s’est imposé sur le chrono du dernier Renewi Tour est aussi un grand fan de Wout van Aert. “Le fait qu’il m’ait pointé comme le favori en amont des championnats d’Europe de chrono m’a vraiment fait plaisir. C’est un coureur que j’adore ! ”

Un monstre de puissance

Derrière son visage poupon et sa silhouette élancée (1,94m pour 78kg), Joshua Tarling est pourtant déjà un monstre de puissance. Éduqué dans l’ère des datas, le Britannique avait défini de manière très précise le niveau de puissance qu’il souhaitait pouvoir maintenir lors des championnats du monde de contre-la-montre en Écosse.

”Lorsque Josh (NdlR : son surnom) m’a dit qu’il voulait pousser 455 watts pendant près d’une heure, je n’ai pu m’empêcher de lui lâcher : 'Jésus Christ, combien ?' C’est juste énorme”, avait raconté par après Geraint Thomas. Privé de données pendant son effort, son compteur étant malencontreusement relié au capteur de puissance de son vélo de réserve embarqué sur la voiture, Tarling finira 49 secondes plus vite que Wout van Aert et médaillé de bronze… aux sensations.

Des capacités de résistance qui lui permettent également de briller sur la piste où il rêve de devenir champion olympique de poursuite par équipes à Paris en 2024. Une ambition parmi d’autres pour celui qui rêve du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix ou encore des Strade Bianche…