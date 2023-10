Le Chrono des Nations, dernier devoir de la saison pour Remco Evenepoel ce dimanche

Remco Evenepoel est décidément un homme d’action. Mardi soir, en marge de la cérémonie du Vélo de cristal, le Brabançon avait laissé entendre que toute sa saison 2024 serait articulée et réfléchie autour d’une priorité : le Tour de France. “Dans cette perspective, il sera sans doute intéressant que je cours un peu plus chez nos voisins afin de mieux sentir comment les courses s’y déroulent et prendre certains repères.” C’est que le champion de Belgique n’a, depuis ses débuts pros en 2019, disputé qu’un seul et unique jour de course dans l’Hexagone : le Chrono des Nations 2021 (5e, victoire de Küng). Une épreuve dont le coureur de chez Soudal Quick-Step a décidé de faire la dernière escale de sa saison.