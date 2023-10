Jasper Philipsen, monsieur 30%: stage spécifique, flexibilité dans le sprint et défi avec Pogacar

”J’ai commencé à penser à ce classement particulier à la fin du Tour de France, rembobine le coureur de chez Alpecin-Deceuninck. Mon compteur renseignait alors 10 bouquets contre 16 à Tadej à qui j’avais alors annoncé que j’allais me lancer à sa poursuite et qu’il avait intérêt de gagner le Tour de Lombardie s’il souhaitait conserver une chance (rires)… Cet objectif était une bonne manière de me motiver pour la fin de la saison et d’ainsi aborder la trêve hivernale sur une note positive.” Le moins que l’on puisse écrire est que le maillot vert de la Grande Boucle a rempli sa mission puisqu’il a ainsi levé les bras à huit reprises entre le 15 septembre et le 15 octobre.

Une plus grande flexibilité dans le sprint

Vainqueur à dix-neuf reprises lors de ses soixante jours de course en 2023, Philipsen est donc monsieur 30 % (ou 31,67 % pour être précis). Une efficacité considérablement améliorée depuis la saison dernière au cours de laquelle son pourcentage de réussite était de 13,5 % (9 victoires en 67 jours de course).

La saison de Jasper Philipsen à la loupe. ©IPM Graphics

”Nous avons volontairement poussé Jasper à devenir plus flexible dans le sprint, explique Christoph Roodhooft, le manager de l’équipe Alpecin-Deceuninck. Pour ne pas l’enfermer dans un canevas trop précis, nous n’avons pas toujours placé les mêmes coureurs dans son train. Sur le Tour, on a beaucoup parlé à raison du fantastique boulot de Mathieu (van der Poel), mais sur le dernier Tour de Turquie, il était entouré de plusieurs coureurs issus de notre équipe de développement. Cette faculté d’adaptation a constitué un réel atout cette année, j’en suis absolument convaincu. Cela pousse le dernier étage de la fusée à parfaitement analyser les événements et à courir encore plus juste.”

Des stages spécifiques

Conforme à une donne devenue pratiquement indispensable à la performance au plus haut niveau, celui que l’on surnomme de Vlam van Ham a préparé ses grands objectifs sur plusieurs stages en altitude. “Comme équipe, il est logique que nous cherchions à mettre nos coureurs dans les meilleures dispositions pour performer, continue Christoph Roodhooft. Mais au-delà de l’altitude, nous avons aussi choisi d’investir dans des stages spécifiques articulés autour du sprint. Travailler une thématique déterminante pour le succès constitue, là aussi, une démarche plutôt naturelle à mes yeux.”

Si Philipsen n’a pas cherché à développer de manière spécifique l’une de ses qualités athlétiques, il a su pleinement tirer profit de l’expérience qu’il se construit (25 ans). “L’exemple qui illustre sans doute le mieux ce phénomène tient dans son évolution sur le Tour de France, juge son patron. En 2021, Jasper a terminé six fois sur le podium d’une étape sans jamais parvenir à lever les bras. En 2022, il a fait mouche à deux reprises (NdlR : trois autres podiums en plus) et cette année il est parvenu à lever les bras quatre fois.”

”Un coureur complet qu’il ne faut pas chercher à changer”

Deuxième d’un Paris-Roubaix au cours duquel il aura été déterminant dans le succès de son équipier Mathieu van der Poel, l’Anversois a démontré qu’il était bien plus qu’un sprinter. Souvent comparé à Tom Boone, Philipsen suivra-t-il la même voie en devenant au fil des années davantage un expert des classiques qu’un spécialiste de la dernière ligne droite ?

”Jasper est un coureur complet qu’il ne faut pas chercher à changer, conclut Christoph Roodhooft. La différence avec l’exemple que vous évoquez et d’autres cas semblables, c’est que Jasper aime l’adrénaline du sprint et cet exercice de manière plus générale là où d’autres s’y mêlaient car leur vélocité pure les y autorisait jusqu’à ce qu’ils n’acceptent plus les risques qui inhérents à ce type de finale. Actuellement, Jasper n’a aucune raison de délaisser les sprints pour les classiques ou inversement dès le moment où il est performant dans les deux domaines.”