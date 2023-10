Tour de Guangxi: Molano gagne au sprint la 5e étape, le Néerlandais Vader toujours leader

A l'issue du plus long tronçon de cette 4e édition, le Colombien de l'équipe UAE Emirates, l'a emporté devant le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma), 2e et le Danois Tobias Lund Andresen (Dsm-firmenich), 3e, pour décrocher la 24e victoire de sa carrière, à 28 ans, et la 5e de sa saison.