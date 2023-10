La chronique de Mathieu Istace : Intermarché-Circus-Wanty peut dire merci à Rui Costa

À l’heure de faire le bilan de cette saison 2023, force est de constater que c’est tout le contraire qui s’est produit. La signature de l’ancien champion du monde s’est avérée être un coup de maître signé Jean-François Bourlart et Maxime Segers. À lui seul, sur l’ensemble de la saison, Rui Costa a emmagasiné près de 1700 points, soit un peu plus de 16 % des points obtenus par une équipe de 30 coureurs ! Un chiffre absolument incroyable pour un coureur qui a fêté ses 37 ans le 5 octobre dernier et qui rejoindra la formation EF Education- Easy Post le 1er janvier prochain.

Le Portugais a été le meilleur coureur de la saison de l’équipe wallonne et de loin!

Comme ce fut le cas ces dernières années avec Kristoff ou encore Taaramäe, ICW a su transfigurer un coureur qui n’était plus que l’ombre de lui-même l’an dernier chez UAE. Et de quelle manière puisque Rui Costa a gagné dès sa première course au Trofeo Calvia à Majorque le… 25 janvier (!) et lors de la dernière course de la saison ce dimanche 15 octobre à la Japan Cup ! Le tout en remportant entre-temps une étape de la Vuelta ou encore le classement général du Tour de Valence en février.

Que les choses soient claires, le Portugais a été le meilleur coureur de la saison de l’équipe wallonne et de loin ! Il faut aussi dire que Biniam Girmay doit clairement une revanche à ses supporters et surtout à ses patrons ! Avec le plus petit budget du World Tour (12 millions), les responsables de l’équipe doivent se montrer ingénieux en matière de recrutement comme ils l’ont souvent été ces dernières saisons.

Dans un contexte économique qui n’est pas toujours évident, les points empochés par un des derniers vieux briscards du peloton font du bien à une équipe qui a tout de même remporté 20 bouquets cette saison. Pour Intermarché-Circus-Wanty comme pour les autres structures, il s’agit de la fin de la première année d’un cycle de trois ans au niveau World Tour. L’avenir nous dira où sera l’équipe belge dans ce classement dans deux ans, mais les responsables et le staff ont déjà dit un grand obrigado à Rui Costa.