”Si cela se passait une demi-heure plus tôt, Nathan ne serait plus là” : la femme de Van Hooydonck revient sur le terrible accident

Transporté en urgence à l’hôpital, le coureur avait été réanimé. Depuis lors, tout va beaucoup mieux pour Nathan Van Hooydonck. S’il a cependant dû mettre un terme à sa carrière, il a eu l’immense joie de devenir papa pour la première fois quelques jours plus tard, d’un petit garçon nommé Alessio. Il a également reçu le prix de "l'équipier de l'année" lors du gala du Vélo de Cristal.

Sur le plateau de l’émission flamande “De Tafel van Gert”, sa femme Alicia Cara est revenue sur ce terrible accident qui aurait pu leur coûter la vie à tous les deux. “À un moment donné, nous roulions à fond en ligne droite. Nous roulions à grande vitesse et d’un coup il y a le 'boum' et les airbags se sont déclenchés”, a-t-elle raconté, “j’ai regardé vers Nathan et j’ai compris que ça n’allait pas bien du tout. J’ai rapidement ouvert toutes les portes et j’ai commencé à crier.”

”Nous avons eu beaucoup de chance”, continue la femme de Van Hooydonck, “car la première personne que j’ai croisée était un docteur. Et l’accident s’est déroulé juste à côté du bureau de police. Deux agents sont arrivés et l’un d’eux a pu le réanimer. L’autre a réalisé un massage cardiaque sur Nathan. Je l’ai déjà dit à beaucoup de monde : si c’était arrivé une demi-heure plus tôt, Nathan ne serait plus là.”