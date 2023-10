Trois ans après, Remco Evenepoel est retourné sur le lieu de sa terrible chute en Lombardie : “Une bonne chose de clore le chapitre" (VIDÉO)

”Tu es stressée ?”, a demandé Oumi d’entrée, “Non, toi tu es stressée ?”, a répondu le champion du monde du contre-la-montre. Celui-ci n’avait d’ailleurs aucune crainte à regarder par-dessus le pont duquel il est tombé.

”C’est là que je gisais, dans les buissons”, a expliqué Remco en pointant l’endroit de sa chute. Arrivé devant plaque métallique qui devait signaler le muret du pont, le Brabançon a eu une petite surprise : “C’était déjà là ? Ah oui, c’est bizarre mais on dirait bien que c’est la trace de ma pédale que l’on voit dessus.”

”Put***, il y a beaucoup plus de rochers maintenant”, a continué Remco en regardant par-dessus le parapet à l’endroit de l’impact. “Je pense que j’ai fait un soleil juste là et ensuite je suis tombé dans les buissons. C’est plutôt profond en fait.”

”Que ressens-tu maintenant ?”, lui demandait ensuite sa femme Oumi. “Rien de spécial. Tout va bien”, a répondu le vainqueur de la Vuelta 2022. “Bien sûr ce ne sont pas les meilleures sensations de se trouver ici. Ce sont beaucoup de mauvais souvenirs et beaucoup de douleur. Mais je pense que c’est une bonne chose de clore le chapitre.”

Remco Evenepoel explique sa chute sur le Tour de Lombardie 2020. ©PRINTSCREEN

”Nous descendions cette ligne très rapide à environ 80, 85 km/h. Dans la préparation de la course, j’avais ces deux maisons en tête parce que je savais qu’après il y avait deux courbes dangereuses”, se souvient Remco, “j’étais vraiment concentré sur ces deux maisons. Je pense que je me suis un peu crispé et j’ai probablement fait une erreur. En fait, si tu voulais prendre les deux courbes parfaitement, il fallait rester à l’extérieur et ensuite aller vers l’intérieur pour y rester le plus longtemps possible. Mais moi, je me suis retrouvé complètement à l’extérieur. Du coup, je ne pouvais plus prendre la bonne trajectoire et je me suis déporté vers l’extérieur, ce qui a causé la chute. J’ai fait un tout droit et j’ai plongé dans le ravin.”

”Cette image est gravée en moi”, se souvient en revanche la jeune femme, “le moment où j’ai seulement vu ton vélo mais je ne savais pas où tu étais.”