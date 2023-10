Jens Keukeleire a mis un terme à sa carrière de cycliste : “Les Australiens faisaient tout à bloc, la course et le reste”

Le Brugeois, qui entend désormais profiter davantage de sa maison de vacances à Rochefort, s’est octroyé un repas de fin de saison particulier avec ses équipiers d’EF Education-EasyPost, mardi soir en Chine. “Ici, il y a des risques que la viande contienne des substances prohibées pour un cycliste professionnel. Or, je n’ai pas envie d’être contrôlé positif le dernier jour de ma carrière, nous dit-il en souriant. Donc, on a demandé à notre guide de nous trouver un restaurant qui sert autre chose. Mais pas du riz ou du thon parce qu’on en a mangé toute la semaine.”

Au lendemain de cette ultime course au bout du monde, le très sympathique père de deux garçons (de 5 et 7 ans) s’est plongé dans la boîte à souvenirs.

guillement Quand tu es dans la roue de Remco, tu as mal aux jambes et tu te demandes quand le calvaire va s'arrêter. Et lui, il n’est même pas à fond…

Quel est le meilleur coureur avec lequel vous avez roulé ?

”Je n’en choisis pas un, mais quatre : van der Poel, van Aert, Pogacar et Evenepoel. Ils sont les fers de lance d’un cyclisme beaucoup plus fort qu’il y a quelques années. Ces gars sont différents. Ils sont sûrs de leurs immenses capacités et ne calculent, donc, pas. On dirait qu’ils ne sont jamais fatigués. Quand tu es dans la roue de Remco, tu as mal aux jambes et tu te demandes quand le calvaire va s’arrêter. Et lui, il n’est même pas à fond… Je me souviens que lorsque Boonen et Cancellara dominaient, on se disait qu’on ne verrait plus de gars aussi forts. Puis, il y a eu Gilbert, Sagan et Van Avermaet. J’ai aussi été impressionné par Julian Alaphilippe. En 2019, il volait. Et, aujourd’hui, il y a les quatre fantastiques. Et j’oublie Roglic et Vingegaard. Je suis fier d’avoir roulé avec tous ces champions.”

Qui était le cycliste le plus sympa que vous avez côtoyé ?

”Je garderai un souvenir merveilleux de Tom Boonen. Lors de mes années en juniors et en espoirs, je lui vouais une véritable admiration. Puis, j’ai été amené à rouler avec lui en équipe nationale. Il en imposait par son leadership. Mais il avait toujours un mot gentil pour les jeunes. Et puis, Tom est un gars très drôle. Il n’est jamais avare de blagues.”

Qui était le plus fort pour faire la fête ?

”Philippe Gilbert n’était pas mal dans son genre. Je me souviens aussi d’une fameuse soirée au Qatar, après le Mondial. Mais les Australiens d’Orica GreenEDGE n’étaient pas tristes. Ils faisaient tout à bloc : la course et le reste.”

Quel jour vous êtes-vous senti le plus fort sur le vélo ?

”En espoirs, il m’est arrivé d’avoir le sentiment d’être imbattable. Chez les pros, j’ai eu cette impression le jour où j’ai terminé 2e de Gand-Wevelgem en 2017, derrière Greg (Van Avermaet). Je me sentais vraiment très costaud. Ça a sans doute été mon meilleur jour sur le vélo.”

Quand vous êtes-vous senti le plus nul ?

”Cela m’est arrivé souvent (il rigole). Une année à Paris-Nice, je suis tombé malade. Mais je ne l’étais pas encore assez pour abandonner. Donc, j’ai voulu m’accrocher, alors que plusieurs gars de l’équipe avaient déjà mis pied à terre. J’avais pour mission de rouler en tête du peloton pour durcir la course. C’était horrible parce que je n’avais pas de force. J’avais chaud et froid et je voyais trouble. Le soir, j’étais cloué au lit avec de la fièvre.”

Quelle est, à vos yeux, la plus belle course du calendrier ?

”J’ai participé à trois reprises à la Vuelta (NdlR : dont il a gagné une étape en 2016) que j’adorais mais ma course préférée restera Paris-Roubaix. La première fois que je suis passé sur les pavés, je me suis dit que c’était fait pour moi. Pourtant, je n’avais pas la morphologie du gros rouleur.”

guillement Alors que l’on entamait la trouée d’Arenberg, mon pneu a littéralement éclaté et j’ai chuté lourdement. Là, j’ai eu peur et j’ai pris conscience de la dangerosité de mon métier.

Quel jour avez-vous eu peur sur le vélo ?

”Cette année-ci, lors de la reconnaissance de Paris-Roubaix, justement. Alors que l’on entamait la trouée d’Arenberg, mon pneu a littéralement éclaté et j’ai chuté lourdement. Là, j’ai eu peur et j’ai pris conscience de la dangerosité de mon métier. Si j’étais arrivé à 60 ou 65 km/heure comme ça arrive en course, je ne serais peut-être plus là pour vous raconter cette histoire. Ce jour-là, je me suis dit qu’il était peut-être temps pour moi d’arrêter.”

Qu’est-ce qui ne vous manquera pas dans le quotidien du cycliste ?

”Faire la course dans la pluie et le froid. Après quelques heures, quand tu es trempé, que tu as froid et que tu dois faire attention à ne pas glisser, tu te demandes pourquoi tu fais tout ça…”