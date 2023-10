Mercato cycliste: José Joaquin Rojas met fin à sa carrière à 38 ans, après 17 saisons passées chez Movistar

Stagiaire puis engagé chez Liberty Seguros-Würth en 2005 et en 2006, le Murcien a fait le saut vers la Caisse d'Épargne, ancêtre de Movistar, en 2007. Il n'a alors plus jamais quitté l'équipe qui a changé de nom en 2011, jusqu'à la fin de sa carrière, soit pendant 17 saisons. Plutôt sprinteur, Rojas savait également se débrouiller sur les pentes ascendantes, ce qui lui a permis d'accumuler 10 victoires professionnelles au cours de sa carrière, dont deux titres de champion d'Espagne, en 2011 et en 2016. Son dernier sacre national est également la dernière fois qu'il a levé les bras.