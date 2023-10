Monfort sur son départ chez Lidl-Trek : “Cela a été un choix difficile, mais j’ai décidé de sortir de ma zone de confort”

”Cela a été des moments difficiles, pour moi, quand j’ai pris ma décision, explique celui qui avait effectué sa dernière course comme directeur sportif dans l’équipe belge sur le Tour de Lombardie. Trek était venu me trouver. Deux fois. La deuxième fois, je me suis dit que j’allais considérer leur proposition. J’ai longtemps hésité. Je n’ai que 40 ans, j’ai encore pas mal d’énergie pour mon métier. Et beaucoup de passion. J’aurais pu rester chez Lotto-Dstny, cela aurait été très bien aussi. Mais si je refusais cette offre, je serais sans doute resté dans le confort professionnel toute ma vie. J’ai donc décidé de sortir de ma zone de confort. Chez Lotto-Dstny, je m’y sens bien, j’y connais aussi tout le monde après toutes ces années. J’y ai des responsabilités, des choses à dire, et je vais retomber un peu dans le bas de l’échelle en arrivant chez Lidl-Trek. Mais ce sera pour moi un nouveau projet dans un environnement que je connais bien également, puisque j’y ai été coureur aussi. Une équipe que j’avais quittée en très bons termes. Et elle a beaucoup d’ambition. Elle veut par exemple plus de staff et plus de directeurs sportifs sur les courses. Mais cela a quand même été particulier. En fin de saison, alors que j’étais concentré sur mon job chez Lotto-Dstny, de nombreuses personnes venaient me parler de mon transfert…”

Quel sera son rôle dans la formation américaine ? “Ce qui m’a attiré, c’est la perspective d’évoluer à un plus haut niveau, dans un environnement que je connais, répond l’ancien spécialiste des épreuves par étapes. J’ai beaucoup appris chez Lotto-Dstny durant toutes ces années. Notamment sur des courses sur lesquelles je n’étais pas protagoniste en tant que coureur. Les épreuves d’un jour. Comme la Lotto Famenne Ardenne Classic. Je ne m’en sortais jamais comme coureur. J’étais là, mais je ne pouvais pas faire la différence tactiquement. Chez Lidl-Trek, je serai plus actif sur les grandes courses par étapes d’une ou de trois semaines. Celles que j’ai disputées tout au long de ma carrière. Je vais retrouver mes premiers amours, mon terrain.”

guillement Arnaud De Lie est beaucoup plus calme en course.

Il quitte également, en bons termes, Lotto-Dstny. Et notamment le manager Stéphane Heulot, avec qui le courant passait très bien et pour qui : “son départ est un crève-cœur. Mais Maxime a fait son choix de carrière, que je comprends. Il avait besoin d’un nouveau défi en allant chez Trek. C’est une personne que j’apprécie beaucoup. Je respecte son choix. On se quitte en bons termes et dans le vélo, il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas.”

Avec son départ, Maxime Monfort va également quitter Arnaud De Lie. Originaires tous les deux de la province de Luxembourg, ils se connaissent depuis longtemps. “Nos chemins se séparent, oui, termine Monfort. Que dire encore sur Arnaud, tellement il est impressionnant ? Avec lui, il n’y a plus de surprise. Je trouve qu’il a pris pas mal d’expérience cette année. Il est beaucoup plus calme qu’avant. Il calme donc aussi ses coéquipiers en course. Il arrive alors en fin d’épreuve plus détendu et avec plus d’énergie. Il a vraiment grandi par rapport à ça. J’étais directeur sportif lors de son dernier succès cette année, sur la Lotto Famenne Ardenne Classic. Il n’a bougé qu’une seule fois. Mais c’était quand il le fallait vraiment ! Et puis il y a eu ce sprint si particulier, à Marche-en-Famenne, quand il a gagné sur une jambe, littéralement. S’il y en a bien un à qui cela devait arriver un jour, c’est lui ! Pour une victoire à domicile très originale.”