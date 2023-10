Mauro Gianetti, le boss de l’équipe UAE, entre bilans et perspectives : “Avec Remco en plus de Tadej et Vingegaard, le Tour va être fabuleux”

Mauro, que représente dans vos yeux cette première place au classement mondial par équipes, un statut que votre formation n’avait encore jamais décroché dans son histoire ?

”Elle a, pour moi, les allures d’une consécration car nous ambitionnions ce titre de meilleure équipe du monde depuis plusieurs années déjà. Ce ranking magnifie à la fois la dimension collective du cyclisme ainsi que la constance au plus haut niveau. Nous avons gagné avec 17 coureurs différents du 10 janvier au 16 octobre sur des terrains très variés. Alors, bien évidemment, nous avions aussi l’objectif en début d’année de tenter de remporter la Grande Boucle. Je dois tirer mon chapeau à Jumbo-Visma pour son hat-trick sur les trois grands tours, mais il faudrait vraiment que je sois un manager très difficile pour ne pas me montrer heureux et satisfait de l’année que nous venons de vivre (rires)…”

De quoi êtes-vous le plus fier dans ce titre ?

”Sans doute du fait qu’il couronne notre politique. Lorsque nous avons repris l’équipe en 2017 (NdlR : sur les bases de la Lampre), elle occupait le 17e rang de ce classement. Nous avons alors cru en des jeunes comme Tadej (Pogacar), McNulty, Almeida, Bjerg et bien d’autres et nous poursuivons aujourd’hui cette philosophie en permettant, par exemple, à Ayuso d’être leader sur la Vuelta à l’aube de ses 21 ans. En 2024, d’autres talents comme le Mexicain Isaac Del Toro continueront de nous rejoindre. Nous avons construit cette équipe en répartissant les opportunités et les responsabilités entre un très grand nombre de coureurs. Nous n’avons, par exemple, pas concentré tous nos meilleurs coureurs sur le Tour car notre ambition de remporter ce classement par équipes et de briller sur toute la saison était primordiale à nos yeux.”

guillement L'essentiel, ça doit rester l'humain. Le vélo est déjà si difficile..."

Même si les équipes Jumbo-Visma (66) et Soudal Quick-Step (58) ont gagné plus souvent que vous, vous avez vécu l’année la plus prolifique de votre histoire en enlevant 9 succès de plus qu’en 2022. Quel est l’élément le plus éclairant de cette moisson ?

”L’épanouissement de chacun. Voir Tim Wellens remporter le Renewi Tour cet été après avoir porté Pogacar dans la finale de Milan-Sanremo est sans conteste le meilleur des symboles. Le cyclisme moderne, c’est donner aujourd’hui pour recevoir demain car les frontières entre les castes du peloton n’existent pratiquement plus. Les grands leaders d’un côté et une armée d’équipiers de l’autre, c’est révolu. Et la gagne, cela a le pouvoir de booster un coureur… Nous investissons énormément dans la technologie, la nutrition ou le développement du matériel mais nous n’avons jamais perdu de vue que l’essentiel doit rester l’humain. Le vélo est déjà si difficile…”

Le top 10 du classement mondial individuel est squatté par trois de vos coureurs et trois éléments de chez Jumbo-Visma. N’avez-vous pas le sentiment que cela traduit une forme de surpuissance de deux mastodontes du peloton ?

”Je comprends que l’on puisse interpréter la chose comme cela, mais je la vois plutôt au travers d’un autre prisme. La rivalité qui nous oppose à la formation néerlandaise nous tire vers le haut et je suis convaincu qu’elle stimule aussi beaucoup d’autres équipes ! Regardez le recrutement qu’ont réalisé pour 2024 des structures comme Bora-Hansgrohe ou Lidl-Trek… Il serait plus confortable de constater que personne ne cherche à s’inspirer de la manière dont nous travaillons et accepte une forme d’hégémonie, mais ce n’est pas ça le sport (rires). La stimulation de la concurrence participe, je crois, à faire évoluer notre discipline.”

Comment avez-vous suivi la saga de la mégafusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step ? Cela vous a-t-il inquiété ?

”Oui, mais comme fan de vélo car je voyais cela comme une menace potentielle. Cela n’aurait pas été une bonne chose pour le cyclisme à mes yeux car nous parlons ici de deux très grandes équipes, historiques. Je n’ai pas encore compris la motivation qui a déclenché la volonté de ce projet : est-elle économique, sportive ? Pour en revenir à la logique de concurrence que j’évoquais en amont, il est préférable pour l’amateur de cyclisme que ces deux structures poursuivent chacune leur propre voie. J’aurais bien évidemment aimé vivre la même Vuelta que mon collègue Richard Plugge (NdlR : le manager de Jumbo-Visma) en squattant les trois marches du podium final à Madrid, mais on ne peut pas dire que le dernier grand tour de la saison a été exaltant pour le public… Au-delà de l’aspect sportif, je pense aussi à la casse sociale qu’aurait opéré cette fusion. C’est très bien que les choses se soient terminées comme cela.”

Pogacar s'est offert deux monuments parmis ses 17 succès cette année: le Tour des Flandres et celui de Lombardie. ©Belga

Pour la 3e fois de rang, Tadej Pogacar termine la saison au premier rang du classement mondial. Est-il, selon vous, le coureur de la saison ?

”Ouvrir et refermer son année par une victoire (NdlR : Jaen Paraiso en février et Tour de Lombardie en octobre) en ayant collectionné quinze autres succès dont deux monuments (Tours des Flandres et de Lombardie) en chemin, c’est évidemment exceptionnel. Mais le moment que je retiens d’abord et avant tout, c’est celui… du col de la Loze sur la Grande Boucle. Je pense y avoir vu le meilleur Tadej ce jour-là ! La force de caractère dont il a fait montre dans la difficulté a été admirable. Dans une journée où il a abandonné près de six minutes à son grand rival pour la victoire finale, pas grand monde n’aurait tiqué s’il avait décidé d’abandonner en chemin. Mais il a serré les dents pour sauver sa deuxième place et cela démontre de quel bois il est fait. Il a, par ailleurs, abordé la Lombardie légèrement malade mais il a tout de même trouvé les ressources pour s’imposer. Donc oui, Tadej est bien le coureur de la saison même si je ne souhaite pas minimiser l’année de Vingegaard qui a remporté le Tour et s’est classé 2e de la Vuelta. Mais Tadej, lui, a attaqué sur le Poggio, a volé sur les pavés flandriens, s’est offert un doublé Amstel-Flèche avant de bagarrer sur le Tour et de gagner le dernier monument de la saison.”

N’avez-vous pas trop maudit les routes wallonnes et ce trou qui l’a jeté au sol sur Liège-Bastogne-Liège ?

”(Rires) Non, cela fait partie du vélo et il faut l’accepter. Plus que physique, l’épreuve a été mentale pour Tadej. Rester éloigné un mois de son vélo quand vous savez que vos concurrents pour le Tour mettent dans le même temps les bouchées doubles à l’entraînement, c’est une torture pour un champion.”

guillement Avec Remco, le Tour va être encore plus fabuleux."

L’épanouissement de Pogacar passe-t-il par la multiplicité des objectifs qu’il nourrit du printemps à l’automne ?

”Oui, car c’est dans sa nature profonde. Si, aujourd’hui, Tadej est le coureur le plus populaire du peloton, je crois que cela tient justement à cela. Les choses seraient évidemment plus simples si ses rivaux pour le Tour de France ambitionnaient de s’attaquer au même calendrier, mais pourquoi faudrait-il chercher à le changer ? Je reste convaincu que Pogacar demeure le coureur le plus fort au monde et qu’il peut gagner la Grande Boucle les yeux dans les yeux avec Vingegaard. Mais pour réussir cela, il ne faut pas commettre d’erreur ni avoir de pépin car la concurrence est extrêmement aiguisée. La différence est tellement ténue que cela se joue à peu de choses. Mais il n’est pas nécessaire de brider pour autant un champion et un tempérament qui ont participé à relancer le succès populaire de notre discipline.”

Tous les fans belges ont été frustrés de ne pas vivre le duel Evenepoel-Pogacar sur la dernière édition de Liège-Bastogne-Liège en raison de la chute de votre coureur. Aura-t-il bien lieu sur le prochain Tour de France ? Certaines rumeurs laissent entendre que Tadej pourrait privilégier le Giro à la Grande Boucle…

”Moi aussi j’attendais ce mano a mano sur la Doyenne car il s’annonçait extrêmement excitant ! Pour ce qui est du prochain Tour, soyez rassuré (rires). Je sais qu’on évoque aussi un possible doublé Giro-Tour pour Tadej, mais c’est prématuré. Si le show était déjà fantastique en juillet dernier, il va être encore plus fabuleux avec Remco aux côtés de Pogacar, Vingegaard et Roglic l’été prochain. Evenepoel sera, clairement, un rival supplémentaire pour nous, je suis convaincu qu’il sera dans le coup. On ne gagne pas une Vuelta sur un coup de chance. Il incarne aussi l’un de ses acteurs qui contribuent grandement au spectacle dans le vélo et font que les fans s’installent devant leur télé du départ à l’arrivée de certaines courses.”

guillement Qui ne voudrait pas d'Arnaud De Lie dans son équipe?"

Certains médias ont évoqué cet été votre intérêt pour une autre pépite de notre cyclisme : Arnaud De Lie. Si le coureur lui-même a démenti des négociations concrètes, que pensez-vous du jeune Wallon ?

”Qui ne voudrait pas avoir un talent comme Arnaud dans son équipe ? C’est évidemment un coureur que l’on suit et tient à l’œil mais il possède un contrat toujours en cours (NdlR : jusqu’à fin 2026) avec Lotto-Dstny et n’incarne donc pas une option actuellement. Je ne veux pas commencer à réaliser des opérations de ce genre sur le marché… Il faut respecter les engagements de chacun. C’est un coureur que j’adore, mais je crois que je ne serai pas le seul à potentiellement me positionner s’il venait à arriver en fin de contrat (rires).”