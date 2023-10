Geraint Thomas prolonge son contrat avec Ineos Grenadiers jusqu'en 2025

Thomas, 37 ans, a rejoint la structure britannique en 2010 lorsque l'équipe s'appelait Sky Procycling avant de devenir Team Sky en 2014 puis Ineos en 2020 et enfin Ineos Grenadiers en 2021. Il a décroché la plus belle victoire de sa carrière en 2018 en remportant le Tour de France. Un an plus tard, il a pris la 2e place derrière son équipier colombien Egan Bernal.