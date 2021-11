Les 6 Jours de Gand ont fini comme dans un rêve pour Kenny De Ketele. À 36 ans, associé à Robbe Ghys, de près de treize ans son cadet, le Flandrien s’est imposé devant ses supporters. Pour De Ketele, c’est la 21e victoire dans une épreuve du genre, la 5e au Kuipke.

Le coureur, qui depuis juillet 2007 aura effectué toute sa carrière sous le maillot de Topsport Vlaanderen, disputera peut-être une dernière épreuve, du 7 au 12 décembre à Rotterdam. Vu la situation sanitaire aux Pays-Bas, il y a peu de chance que la course ait lieu. Le succès du tandem De Ketele-Ghys a cependant été éclipsé par la lourde chute qui a émaillé l’ultime épreuve américaine et dont Mark Cavendish a été la victime.

Alors que la bagarre battait son plein, que le duo Jasper De Buyst-Roger Klugge était parvenu à prendre un tour à ses adversaires, De Ketele-Ghys et Michael Morkov-Lasse Norman Hansen, une glissade de De Buyst a entraîné un écart de De Ketele, lequel a fauché Hansen que n’a pu éviter Cavendish. Si le champion olympique danois a pu rapidement se relever et reprendre la course, il n’en fut rien pour Cavendish. Le Cav est d’abord resté au sol avant de se relever péniblement et rassurer la foule. Le Britannique a fini par être emmené à l’UZ de Gand pour y subir des examens. Il présentait un hématome au torse et se plaignait de douleurs à un fémur et aux bras.

La course a fini par repartir pour une vingtaine de minutes durant lesquelles Morkov-Hansen ne jouèrent plus le moindre rôle. Ils finissent à six tours des deux équipes qui ont enflammé la finale. Malgré les multiples attaques de De Buyst, le succès revint au très solide Kenny De Ketele, bien épaulé toute la semaine par son jeune partenaire. "Tout s’est parfaitement déroulé avant que cette chute ne gâche malheureusement la fin", avoua le futur retraité.

Très bientôt, Kenny De Ketele, qui s’est classé 4e de l’américaine à Tokyo et 3e des mondiaux (les deux fois avec Ghys), devrait devenir le nouveau coach des pistiers belges. KDK s’est constitué un joli palmarès : il fut champion du monde de l’américaine en 2012, sept fois médaillé aux Mondiaux, cinq fois champion d’Europe et médaillé d’un Euro à sept reprises, sans oublier ses quinze titres de champion de Belgique.