Caleb Ewan a remporté la 7e du Tour d'Italie entre Notaresco et Termoli. Il s'est montré le plus fort au sprint malgré une petite bosse longue de 200m à 1,5 kilomètre de l'arrivée. Davide Cimolai a pris la seconde place devant Tim Merlier. Fernando Gaviria a tenté d'anticiper le sprint à 500m de la ligne mais le coureur de Lotto Soudal a réussi à le remonter pour terminer avec plus d'un vélo d'avance sur son plus proche poursuivant.

Tous les favoris sont arrivés sans problème au sein du peloton après cette journée calme. Le Hongrois Attila Valter conserve le maillot rose devant Remco Evenepoel qui a passé la journée avec le maillot blanc de meilleur jeune.

Dès les premiers hectomètres de l'étape, trois coureurs sont sortis pour former l'échappée du jour : Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF) et Mark Christian (Eolo Kometa). Ils ont compté jusqu'à 5 minutes d'avance avant que les équipes de sprinters ne réagissent et ne maintiennent l'écart autour de 3 minutes.

Après le sprint intermédiaire situé à un peu plus de 85 kilomètres de l'arrivée, où Sagan a pris quelques précieux points pour le maillot cyclamen, l'écart a baissé autour de 2 minutes avant de progressivement se réduire au fil des kilomètres. Pas aidé par le vent de face présent tout au long de l'étape, les hommes de tête se sont fait reprendre à 17 kilomètres de la ligne.

À partir de là, les équipes se sont organisé autour de leur sprinter ou de leur leader pour le classement général et l'allure a drastiquement augmenté. Si la nervosité était grande dans les derniers kilomètres, tous les favoris à la victoire finale sont arrivés sans encombre.

Ce samedi, la 8e étape du Tour d'Italie se déroulera entre Foggia et Guardia Sanframondi et reprendra de la hauteur avec l'ascension du Bocca della Selva (19 km à 4,6%) avant l'ascension finale (3,1 km à 6,5%) vers l'arrivée.

Le classement général après la 7e étape :

1. Attila Valter (Hon)

2. Remco Evenepoel (Bel) +11"

3. Egan Bernal (Col) +16"

4. Aleksandr Vlasov (Rus) +24"

5. Louis Vervaeke (Bel) +25"