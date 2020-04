Dans un mois presque jour pour jour, Remco Evenepoel aurait du prendre le départ de son premier grand tour, le Tour d'Italie, comme Eddy Merckx en 1967. Mais avec l'épidémie de coronavirus qui a mis l'Europe et le monde entier en confinement, celui-ci a dû être annulé. Si un report plus tard dans la saison n'est pas à exclure, il n'est pas du tout certain que le nouveau prodige du cyclisme soit au départ.

Mais malgré ce coup d'arrêt, à à peine plus de 20 ans (il les a eus le 25 janvier dernier), Remco Evenepoel est en avance sur tous ceux les autres prodiges de la nouvelle génération dorée du cyclisme, qui pourraient être ses grands concurrents dans les courses à étapes et les classiques vallonnées dans les années à venir.

(...)