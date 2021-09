À 43 kilomètres de l'arrivée de la 7e étape du Tour d'Espagne entre Gandía et le Balcón de Alicante, Alejandro Valverde ne peut éviter un trou sur la chaussée et loupe ainsi un virage. L'Espagnol heurte violemment le sol. Il se relève quelques secondes plus tard avec l'aide de son équipier Rojas et remonte péniblement sur le vélo. Mais quelques hectomètres plus loin, le coureur de Movistar est contraint à l'abandon, la douleur étant trop forte.

En larmes dans les bras de son directeur sportif, José Vicente Garcia Acosta, Valverde se disait certainement que ce serait la dernière fois qu'il épinglerait un dossard en course à 41 ans, lui qui était revenu à son meilleur niveau cette saison après une année 2020 plus compliquée. Les examens complémentaires ont finalement révélé que l'Espagnol souffrait d'une fracture de la clavicule.

Une mésaventure qui n'a fait que motiver Valverde à poursuivre une année supplémentaire. Quelques jours seulement après l'opération, l'ancien champion du monde remontait déjà sur le vélo dans l'optique de préparer la fin de saison. Il devrait reprendre le 28 septembre à l'occasion du Tour du Sicile dans l'optique du Tour de Lombardie le 9 octobre prochain.

Et après ? Valverde a levé le voile sur le site de son équipe Movistar : "Je suis encore motivé pour aider l'équipe à aller chercher de nouvelles victoires." De quoi garantir la présence du vétéran qui aura 42 ans le 25 avril prochain, dans le peloton en 2022.